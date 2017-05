The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.05.2017



ISIN Name



AU000000SIP6 SIGMA PHARMACEUTICAL LTD

CA8807971053 TERANGA GOLD CORP.

LU1075065190 BRAAS MONIER BD.GR.EO-,01

US2381084019 DATARAM CORP. DL 1

US27032D2053 EARTHSTONE ENERGY DL-,10

US42210P1021 HEADWATERS DL-,001

US45857P6088 INTERCONT.HOT.G.N.ADR NEW

US76218Y2028 RHINO RESOURCES PART.UTS