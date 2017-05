Im ersten Halbjahr steigt der Umsatz bei All for One Steeb um 10 Prozent auf 148,7 Millionen Euro an. Das EBIT legt um 4 Prozent auf 10,7 Millionen Euro zu. Beim Gewinn gibt es ein Plus von 10 Prozent auf 7,5 Millionen Euro. Je Aktie errechnet sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...