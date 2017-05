FRANKFURT (Dow Jones)--Wenig Bewegung gab es im nachbörslichen Handel am Montag nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz. Der Markt habe sich bereits seit dem Nachmittag in einer engen Spanne bewegt. Impulse seien Mangelware gewesen. Keine Reaktion zeigte auch die Aktie von Alstria Office auf die Bekanntgabe der Zahlen. Der Immobilienkonzern profitierte weiter von der lebhaften Nachfrage am Immobilienmarkt. Der Mietumsatz belief sich im ersten Quartal auf 45,4 Millionen Euro und lag damit zeitanteilig im Rahmen der Jahresprognose von 185 Millionen Euro. Den Rückgang gegenüber den 51 Millionen Euro des Vorjahres begründete die Gesellschaft mit dem Verkauf nicht-strategischer Immobilien.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.708 12.695 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

