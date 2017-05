The following instruments on XETRA do have their first trading day 09.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 09.05.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA 23Q XFRA CA00287W1032 ABCANN GLOBAL CORP. EQ00 EQU EUR N

CA KDM XFRA CA37640A1057 GLACIER LAKE RES EQ00 EQU EUR N

CA 0TGA XFRA CA8807972044 TERANGA GOLD CORP. EQ00 EQU EUR N

CA CK7 XFRA KYG2R55E1030 CHINA EVERBRIGHT GREENT. EQ00 EQU EUR N

CA CV0 XFRA US1468691027 CARVANA CO. EQ00 EQU EUR N

CA DTUQ XFRA US2381085008 DATARAM CORP. DL 1 EQ00 EQU EUR N

CA BSC2 XFRA US27032D3044 EARTHSTONE ENERGY A EQ01 EQU EUR N

CA IC1A XFRA US45857P7078 INTERCONT.HOT.G.N.ADR EQ01 EQU EUR N

CA 1OT XFRA US6904691010 OVID THERAPEUTICS DL-,001 EQ01 EQU EUR N