FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

BC1N XFRA BE0003790079 BARCO N.V. (NEW) 1.900 EUR

8FS XFRA BE0003717312 SOFINA 2.560 EUR

KDB XFRA BE0003565737 KBC GROEP N.V. 1.800 EUR

3B5 XFRA US29977G1022 EVERBANK FINANCIAL DL-,01 0.055 EUR

SSA1 XFRA GRS204003008 GR. SARANTIS NAM. EO 1,55 0.175 EUR

EA71 XFRA US30224P2002 EXTENDED STAY PA.C.1S.1B 0.192 EUR

EB51 XFRA KYG312371290 ESSEX BIO-TECHNOL.(1000) 0.004 EUR

68M XFRA US57686G1058 MATSON INC. 0.174 EUR

472 XFRA ES0105066007 CELLNEX TELECOM SA EO-,25 0.042 EUR