FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.05.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 10.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.05.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 10.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

ARC XFRA NO0010345853 AKER BP NK 1 0.169 EUR

LR6B XFRA KYG548561284 LIFESTYLE INTL HLDGS SUB. 0.040 EUR

MLQ2 XFRA ID1000115207 MULTIPOLAR RP 2000

O2D XFRA DE000A1J5RX9 TELEFONICA DTLD HLDG AG 0.250 EUR

UZU XFRA DE0007551509 UZIN UTZ AG O.N. 1.300 EUR

RHM XFRA DE0007030009 RHEINMETALL AG 1.450 EUR

EVD XFRA DE0005470306 CTS EVENTIM KGAA 0.980 EUR

CJN XFRA CA47215Q1046 JEAN COUTU GRP, THE A 0.087 EUR

2GE XFRA CA37252B1022 GENWORTH MI CANADA INC. 0.294 EUR

3IW XFRA BMG491BT1088 INVESCO LTD DL -,10 0.265 EUR

FZ6 XFRA BMG3156P1032 ASA GOLD+PREC.MET.LTD.DL1 0.018 EUR

BXP XFRA BMG053841059 ASPEN I.HLDGS DL-15144558 0.219 EUR

H5V XFRA BE0003760742 HOME INVEST BELGIUM 0.500 EUR

WIC XFRA US92939U1060 WEC ENERGY GRP DL 10 0.475 EUR

RAD XFRA AT0000676903 RHI AG 0.750 EUR

LFL XFRA US51817R1068 LATAM AIRLINES GRP ADR 1 0.031 EUR

HI91 XFRA US43300A2033 HILTON WORLD.HDGS DL -,01 0.137 EUR

INN1 XFRA NL0011821202 ING GROEP NV EO -,01 0.420 EUR

UIO XFRA US90539J1097 UNION BANKSHARES DL 2 0.183 EUR

SDF1 XFRA US48265W1080 K+S AG SP.ADR 1/2/O.N. 0.149 EUR

CFUA XFRA US172967HZ75 CITIGROUP INC. DEP. PFD N 0.002 %

ANB1 XFRA US0525283042 A.N.Z. BKG GRP ADR 1 0.549 EUR

AEC2 XFRA US025816BJ74 AMER.EXPRESS DEP. PFD B 0.026 %

NXZ XFRA US65336K1034 NEXSTAR MEDIA GR.A DL-,01 0.274 EUR

IF6N XFRA US4586653044 INTERFACE INC. DL-,10 0.055 EUR

VAHB XFRA CH0021545667 VAUDOISE AS.HLD.NA.B SF25 11.035 EUR

2GW XFRA US3914161043 GREAT WESTERN BANCO.DL-01 0.183 EUR

NCYC XFRA SE0005190220 TELE2 AB A SK -,625 0.541 EUR

NCYD XFRA SE0005190238 TELE2 AB B SK -,625 0.541 EUR

XFRA XS1467421654 UC-HVB 22 MOSPRIME3MD

HEIU XFRA US42281P2056 HEIDELBERGCEM.UN.ADR 1/5/ 0.310 EUR

TRVK XFRA US172967JM45 CITIGROUP DEP.SHS P 0.029 %

BB3 XFRA US11373M1071 BROOKLINE BANCORP. (DEL.) 0.082 EUR

JZH XFRA US01861G1004 ALLIANCE HLDGS GROUP L.P. 0.502 EUR

IDV1 XFRA SE0000107203 INDUSTRIV. C 0.543 EUR