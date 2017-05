FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.05.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 10.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.05.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 10.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

SW1 XFRA DE000A1JBPV9 SHW AG 1.000 EUR

RMEA XFRA AU000000RMD6 RESMED CUFS/10 DL-,004 0.030 EUR

WMT XFRA US9311421039 WAL-MART STRS DL-,10 0.466 EUR

WB2 XFRA US9297401088 WABTEC CORP. DL-,01 0.091 EUR

VOW5 XFRA US9286624021 VOLKSWAGEN AG VZ ADR1/5 0.395 EUR

VOW4 XFRA US9286623031 VOLKSWAGEN AG ADR 1/5/O.N 0.383 EUR

SNS XFRA US8354951027 SONOCO PROD. CO. 0.356 EUR

JM2 XFRA US8326964058 SMUCKER -J.M.- 0.685 EUR

SSF XFRA US81725T1007 SENSIENT TEC DL-,10 0.274 EUR

SWG XFRA US8085131055 CHARLES SCHWAB CORP.DL-01 0.073 EUR

PFE XFRA US7170811035 PFIZER INC. DL-,05 0.292 EUR

OK3 XFRA US6882392011 OSHKOSH CORP. DL -,01 0.192 EUR

35OA XFRA US67551U1051 OCH-ZIFF CAPITAL MAN.CL A 0.018 EUR

NQI XFRA US6400791090 NEENAH PAPER INC. DL-,01 0.338 EUR

MGYA XFRA US5597761098 MAGYAR TELE.A ADR/5 UF100 0.391 EUR

LMO XFRA US5367971034 LITHIA MOTORS INC. A 0.247 EUR

LIN1 XFRA US5352232004 LINDE AG SP.ADR 1/10/O.N. 0.365 EUR

GF4 XFRA US3999091008 GRUPO FIN. GALICIA B ADR 0.110 EUR

GS7A XFRA US37733W1053 GLAXOSMITHKLINE SP. ADR/2 0.446 EUR

VCLC XFRA US31573A1097 FIBRIA CELULOSE ADR 1 0.204 EUR

FSG XFRA US3138551086 FED. SIGNAL CORP. DL 1 0.064 EUR

XONA XFRA US30231G1022 EXXON MOBIL CORP. 0.703 EUR

EMR XFRA US2910111044 EMERSON EL. DL -,50 0.438 EUR

EQ6 XFRA US26884L1098 EQT CORP. 0.027 EUR

4DH XFRA US2358252052 DANA INC. DL -,01 0.055 EUR

CTO XFRA US22160K1051 COSTCO WHOLESALE DL-,005 0.457 EUR

9CF XFRA US1999081045 COMFORT SYST. USA DL-,01 0.068 EUR

CDH1 XFRA US1506022094 CEDAR REALTY TR.NEW DL-06 0.046 EUR

CLE XFRA US1423391002 CARLISLE COS. INC. DL 1 0.320 EUR

QIT1 XFRA US1255818015 CIT GROUP INC. NEW DL-,01 0.137 EUR

BCO XFRA US0970231058 BOEING CO. DL 5 1.297 EUR

BBK XFRA US0549371070 BB+T CORP. DL 5 0.274 EUR

ADWA XFRA US0296831094 AMER. SOFTWARE A DL-,10 0.100 EUR

MO7 XFRA SE0000412371 MOD. TIMES GRP M B 1.241 EUR

IDVA XFRA SE0000190126 INDUSTRIV. A FR. 0.543 EUR