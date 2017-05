Tagesgewinner war am Montag jd.com mit 7,74% auf 38,55 (522% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 9,08%) vor Polytec mit 4,54% auf 18,09 (349% Vol.; 1W 12,89%) und YY Inc. mit 3,31% auf 53,11 (139% Vol.; 1W 8,17%). Die Tagesverlierer: Valeant mit -3,57% auf 9,71 (54% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 0,52%), RBI mit -3,37% auf 21,34 (134% Vol.; 1W 1,98%), Celgene mit -3,31% auf 118,36 (159% Vol.; 1W -4,59%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Royal Dutch Shell (26690,85 Mio.), Glencore (25832,08) und Apple (14217,87). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2017er-Tagesschnitt gab es bei jd.com (522%), Polytec (349%) und Valneva (322%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Aixtron mit 54,42%, die beste ytd ist AMS mit 117,65%. Am...

Den vollständigen Artikel lesen ...