Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Modehändler Zalando hat von zunehmenden Bestellungen von Schuhen und Bekleidung über das Internet profitiert, sein anhaltend starkes Wachstum im ersten Quartal aber mit einer sinkenden operativen Gewinnmarge erkauft. Der Nettogewinn legte leicht zu.

"Unsere Top-Priorität ist profitables Wachstum - und das haben wir im ersten Quartal einmal mehr erreicht", sagt Co-CEO Rubin Ritter.

Zalando verbuchte für die ersten drei Monate einen Anstieg des Nettogewinns von 4,6 auf 5,1 Millionen Euro. Analysten hatten allerdings mit 15 Millionen Euro gerechnet. 23,1 Prozent Umsatzwachstum auf 980 Millionen Euro stand ein kaum verändertes bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 20,3 Millionen Euro gegenüber. Dementsprechend fiel die Marge auf 2,1 Prozent. Im Vorjahr hatte Zalando 2,5 Prozent Marge im nachweihnachtlichen Wintergeschäft erzielt, das üblicherweise von Rabatten geprägt ist.

Die Investitionen bezifferte das Unternehmen mit 78 Millionen Euro. Das Geld floss überwiegend in die Infrastruktur und intern entwickelte Software. "Wir sind fest entschlossen, weiter Marktanteile und noch mehr Kunden in ganz Europa zu gewinnen. Deshalb investieren wir weiter in das Kundenerlebnis, unsere Technologie- und Logistikinfrastruktur und das Angebot für Markenpartner", sagte CEO Ritter. Insgesamt will Zalando 2017 exklusive Zukäufe rund 200 Millionen Euro investieren.

Der Onlinehändler bestätigte seine Prognose und will den Umsatz in diesem Jahr um 20 bis 25 Prozent steigern sowie eine bereinigte EBIT-Marge zwischen 5,0 und 6,0 Prozent erzielen. Eine vorläufige Indikation zum ersten Quartal hatte Zalando bereits Mitte April gegeben. Im Weihnachtsgeschäft hatte der Einzelhändler mit 25,7 Prozent Wachstum erstmals die Umsatzmilliarde geknackt.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/smh

(END) Dow Jones Newswires

May 09, 2017 02:21 ET (06:21 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.