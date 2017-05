FXStreet - EUR/USD aktueller Kurs: 1,0931. Der amerikanische Dollar erhielt am Montag mehr Aufmerksamkeit und so legte er auf breiter Front zu. Der EUR/USD erreichte sein hoch mit dem frühen asiatischen Handel bei 1,1020, was dem höchsten Stand für 2017 entsprach, während Emmanuel Macron der neue Präsident Frankreichs wurde. Aber dieses Ergebnis war überwiegend eingepreist und so konnte die Gemeinschaftswährung auf die positive Nachricht nicht mit einer nachhaltigen Rallye reagieren. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...