QSC hat heute starke Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Der Konzern ist im ersten Quartal in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Laut Michael Schröder, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR, trägt hier die Umstrukturierung Früchte. Auch bei den Anlegern kommen die Zahlen sehr gut an. Die Aktie legt kräftig zu. Schröder verweist auf ein Kaufsignal, das die Aktie gleich am frühen Morgen generiert hatte. Das Video ist teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um Adesso, GFT Technologies, Datagroup und MBB. Das komplette Interview finden Sie hier.