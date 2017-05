Sino-German United AG: Beratungsvertrag zwischen der Pebbles Investment Management (Qingdao) Co., Ltd. und der Qingdao Sino-German Consulting Co., Ltd

Pebbles Investment Management (Qingdao) Co., Ltd. (nachfolgend "Pebbles Co., Ltd"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Sino-German United AG, hat am 09 Mai 2017 mit der Qingdao Sino-German Consulting Co., Ltd (nachfolgend "Consulting Co., Ltd") einen Beratungsvertrag abgeschlossen.

Gegenstand des Beratungsvertrags sind Beratungsdienstleistungen im Bereich Kapitalmarktpositionierung lokaler Unternehmen kleiner und mittlerer Größe. Im Rahmen der gemeinsamen Zusammenarbeit wird die Consulting Co., Ltd für die Markterschließung verantwortlich sein, während die Pebbles Co., Ltd die so gewonnenen Kunden bei deren Markteintritt unterstützen wird.

Als Mitgliedsunternehmen des Börsenzentrums Qingdao Lanhai und Qilu nimmt die Consulting Co., Ltd eine starke Markposition auf dem regionalen Kapitalmarkt ein, so dass sich die Kooperation voraussichtlich positiv auf die Entwicklung der Pebbles Co., Ltd auswirken wird. Allein aufgrund der voraussichtlich zu erzielenden Provisionszahlungen wird die Pebbles Co., Ltd spätestens im Geschäftsjahr 2018 erste Gewinne erzielen und damit in positiver Art und Weise Einfluss auf das Geschäftsergebnis der Sino-German United AG haben.

Sino-German United AG
Maximilianstraße 54
80538 München
Deutschland

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart

