Bonn (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Wer sich im Internet bewegt, dem begegnet das Thema "sicheres Passwort" auf Schritt und Tritt: beim Online-Shopping, bei der Sicherung der E-Mail-Konten oder auch dem Passwortschutz des PCs oder Laptops. Die Computerhilfe der Telekom gibt folgende Tipps für ein gutes und sicheres Passwort:



Das Kennwort sollte unter keinen Umständen an Dritte weitergegeben werden.



Ein sicheres Passwort besteht aus mindestens acht Zeichen, besser sind sogar einige mehr. Es sollte Groß- und Kleinbuchstaben enthalten, ebenso Ziffern und möglichst auch Sonderzeichen.



Einfache Zahlenreihen - wie etwa 12345 - oder Muster sollten hingegeben nicht verwendet werden, möglichst auch keine echten Wörter. Entsprechend auch nicht den Namen des Partners oder des Haustieres. Ungeeignet sind auch Geburtsdatum, Autokennzeichen oder andere mit Ihnen in Verbindung stehenden Inhalte.



Am besten man prägt sich das Passwort im Kopf ein. Es gibt aber auch Passwort-Manager-Programme. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) empfiehlt etwa die Software KeePass. Wenn das Passwort doch notiert wird, sollte man es an einem sicheren Ort aufbewahren, an dem es keiner findet - also nicht in Computernähe, am Monitor oder im Geldbeutel.



Optimalerweise verwendet man für jeden Online-Dienst - zum Beispiel E-Mail, soziale Netzwerke, Online-Shops oder Online-Banking - ein eigenes sicheres Passwort.



Wem das alles zu kompliziert ist, kann auf eine Eselsbrücke zurückgreifen: Man denkt sich einen Satz aus, der mit einem in Bezug steht und den man sich leicht merken kann, wie zum Beispiel: "Mein Hund Sam hat am 13. Mai Geburtstag & Sam ist spitze!" Aus den Anfangsbuchstaben bildet man dann das Passwort: MHSha13MG&Sis! Es kann auch ein Satz mit Paragraphen § oder Prozenten % sein oder man merkt sich etwas (in Klammern).



Wer Fragen zu dem Thema hat oder Unterstützung benötigt, kann sich an die Computerhilfe der Telekom wenden. Unter der Service-Nummer 0800 330 1472 helfen und beraten IT-Experten bei allen Themen rund um Computer, Tablet und Smartphone. Die Fachleute helfen telefonisch und per gesichertem Fernzugriff oder je nach Tarif zusätzlich vor Ort weiter. Der Service ist Microsoft- und Apple-zertifiziert und wird in drei kostentransparenten Paketen angeboten: Computerhilfe S, M und L. Weitere Informationen unter www.telekom.de/computerhilfe.



Weitere Informationen für Medienvertreter:



http://www.emediarelease.de/Computerhilfe.html



www.telekom.com/medien www.telekom.com/fotos www.twitter.com/deutschetelekom www.facebook.com/deutschetelekom www.telekom.com/blog www.youtube.com/deutschetelekom www.instagram.com/deutschetelekom



Über die Deutsche Telekom: https://www.telekom.com/konzernprofil



OTS: Computerhilfe der Telekom newsroom: http://www.presseportal.de/nr/117406 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_117406.rss2



Pressekontakt: Deutsche Telekom AG Corporate Communications



Tel.: 0228 181 - 49494 E-Mail: medien@telekom.de