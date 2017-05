Leichtes Plus - der Deutsche Rohstoff Konzern konnte das Geschäftsjahr 2016 mit einem kleinen Gewinn in Höhe von 0,1 Millionen Euro (Vorjahr: 0,5 Millionen Euro) abschließen. Für 2017 ist das Management ergebnisseitig positiv gestimmt, was durch die Zahlen im ersten Quartal belegt wird. Die Kurse der beiden Deutsche Rohstoff-Anleihen notieren bei 103,50 bzw. 106,25 Prozent.

"Haben 2016 erheblich investiert"

"2016 haben wir erheblich in unser Geschäft in den USA investiert, was vor allem in der Bilanz sichtbar wird. Im ersten Quartal 2017 dagegen wirken sich die hohen Investitionen auch umsatz- und ergebnisseitig aus. Wir gehen von einem sehr guten Jahr 2017 aus und erwarten für 2018 einen weiteren Anstieg von Umsatz und Ergebnis", so Thomas Gutschlag, CEO der Deutsche Rohstoff.

Ursprünglich sollte der Konzernjahresüberschuss nach Steuern zwischen 8 und 10 Millionen Euro liegen, konnte aber wegen Bohrungsverzögerungen nicht erreicht werden. Laut Deutsche Rohstoff AG liege der Grund dafür im Wesentlichen in dem später als erwarteten Produktionsbeginn der Bohrungen ...

