Liebe Trader,

Wie der weltgrößte Rückversicherer Münchner Rück heute früh mitgeteilt hat, stieg das operative Ergebnis erneut von 726 Mio. Euro auf 952 Mio. Euro. Das Nettoergebnis legte sogar von 436 auf 557 Mio. Euro zu. Die Erstversicherungstochter Ergo schaffte es überraschend wieder in die schwarzen Zahlen. Insgesamt fielen die Großschäden im ersten Quartal mit 403 Mio. Euro viermal so hoch aus wie noch ein Jahr zuvor. Trotz frischer Rekordstände beim deutschen Leitindex zeigt sich das Wertpapier des Rückversicherers insgesamt seit den Jahreshochs aus 2015 bei 206,50 Euro nicht gerade überzeugend, der Kursverlauf tendiert seit Jahresbeginn grob seitwärts in einer Spanne zwischen 170,00 und grob 186,00 Euro und droht auf Tagesbasis sogar unter weitere Unterstützungen zurückzufallen. Trotzdem konnte der mittelfristige Abwärtstrend seit den Höchstständen aus 2015 zu Jahresbeginn bereits wieder verlassen werden, nur dass die Aktie nicht im vollen Umfang an der bisherigen Rally teilgenommen hat. Aber dieses Kursniveau bietet eben auch eine günstige Gelegenheit für einen Einstieg, Banken erhöhten nämlich zuletzt das Kurspotential des Wertpapiers.

Long-Chance:

Da sich der Kursverlauf der Münchner Rück -Aktie derzeit auf einem recht günstigen Kursniveau bewegt, könnte ein spekulatives Long-Investment auf Sicht der kommenden Wochen durchaus vorteilhaft sein. Tendenziell ist das Wertpapier aber für mittelfristig orientierte Anleger von größerem Interesse, deren Anlagehorizont sich auf mehrere Monate beläuft. Bei einer nachhaltigen Stabilisierung auf dem aktuellen Niveau könnte die Aktie nämlich eine kurzfristige Trendwende zurück an 180,58 Euro vollziehen, darüber sogar in den Bereich von grob 190,00 Euro zulegen. Ein Stop gemessen am Basiswert sollte sich noch unterhalb von 170,00 Euro wiederfinden, darunter ist nämlich ein größeres Verkaufssignal in Richtung 160,00 Euro zu favorisieren, wodurch aber der gleitende Durchschnitt EMA 200 als Unterstützung wegfallen würde.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 174,00 Euro

Kursziel: 180,58 / 189,40 Euro

Stopp: < 170,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 5,00 Euro

Zeithorizont: 3 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Münchner Rück AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 176,50 Euro; 10:50 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.