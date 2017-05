Die Ölpreise ziehen am Dienstag weiter an und die inländischen Heizölpreise steigen zunächst um durchschnittlich 0,4 Cent bzw. Rappen pro Liter. Entsprechend der aktuellen Börsentendenz sind weitere Aufschläge im Tagesverlauf wahrscheinlich. Neben den in dieser Woche anstehenden Monatsreports von EIA und IEA, sowie der wöchentlichen US-Lagerbestandsdaten rückt das OPEC-Meeting am 25.5. in den Fokus ...

