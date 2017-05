Neuer ProJet MJP 5600 Multi-Material-Composite-3D-Drucker setzt neuen Preis-Leistungs-Standard für großformatige Multi-Material-Drucker

Erweiterte SLA-Lösungen einschließlich neuer Accura-Materialien und

3D Sprint 2.5, um für Kunden das Drucken in 3D schneller und effizienter zu machen

Geomagic Freeform 2017 stellt verbesserte Werkzeuge für die serielle Maßanfertigung und Herstellung bereit

PITTSBURGH, USA, 8. Mai 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- 3D Systems (http://www.3dsystems.com/) (NYSE:DDD) kündigte heute anlässlich der Fachmesse RAPID + TCT 2017 (http://www.rapid3devent.com/) neue Produkte, Materialien und Fähigkeiten an, um seine Führungsposition bei der additiven Kunststoffverarbeitung schneller auszubauen.

Fotos zu dieser Ankündigung finden Sie unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/81d9c232-601a-44bb-8af1-63b7a27c9361 (http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/81d9c232-601a-44bb-8af1-63b7a27c9361)

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9f28dd02-a32f-4e07-a5da-f9f23151551a (http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9f28dd02-a32f-4e07-a5da-f9f23151551a)

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e8a8f38f-36ec-4c99-b105-1fca17ac665e (http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e8a8f38f-36ec-4c99-b105-1fca17ac665e)

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4ec52ffe-9339-4e4f-a5ce-e21e3d1b21ba (http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4ec52ffe-9339-4e4f-a5ce-e21e3d1b21ba)

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cc6dfffb-cc5e-4fb9-b8e5-14f1c4f01b27 (http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cc6dfffb-cc5e-4fb9-b8e5-14f1c4f01b27)

Zu den Ankündigungen des Unternehmens gehört der Verkaufsstart des neuen ProJet® MJP 5600 (https://www.3dsystems.com/3d-printers/projet-mjp-5600) mit Druckgeschwindigkeiten, die bis zu zwei Mal schneller sind, einem größeren Build-Volumen und Teilepreisen, die bis zu 40 % günstiger als andere Multi-Material-3D-Drucker sind.1 Der ProJet MJP 5600 verfügt auch über die neue 3D Sprint 2.5-Software (https://www.3dsystems.com/software/3d-sprint), die zur Erhöhung der Produktivität mit Schätzungen zur Erstellungszeit und zur Materialverwendung beiträgt.

Der ProJet MJP 5600 verfügt über eine hervorragende Strahltechnik, um höchst genaue Teile für das Prototyping, die Funktionsprüfung und das medizinische Modellieren zu erzeugen. Mithilfe der Multi-Material-Fähigkeiten des Systems können Kunden starre und elastomere Materialien auf Voxelebene digital mischen, um überlegene mechanische Eigenschaften für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Baugruppen, gummiartiger Komponenten, Vorrichtungen und Werkzeugen, zu erzielen. In Verbindung mit der 3D-Sprint-Software können Kunden mit dem ProJet MJP 5600 einzelnen Shells innerhalb eines Teils verschiedene Materialmischungen zuweisen.

Das Unternehmen gab kündigte VisiJet® CR-BK (https://www.3dsystems.com/materials/visijet-cr-bk-mjp) an, ein neues starres, schwarzes Kunststoffmaterial für den ProJet MJP 5600, das neue Möglichkeiten für das Erzeugen von Teilen mit verbesserter mechanischer Leistung bietet, um den anspruchsvollsten Produktentwürfen und Modellen gerecht zu werden.

Dank seines 64-Bit-Betriebssystems, des großen 10-Zoll-Bildschirms und den integrierten Funktionen zum gleichzeitigen Slicen von mehreren Builds bietet der ProJet MJP 5600 ein besseres Nutzererlebnis und schnellere Verarbeitungsgeschwindigkeiten gegenüber dem ProJet MJP 5500X, den er ersetzt.

Das Unternehmen hat vor, den Besitzern eines ProJet MJP 5500X ein Upgrade-Programm anzubieten, um ihre Investition zu schützen und von der vollen Funktionalität des ProJet MJP 5600 zu profitieren. Es wird erwartet, dass der ProJet MJP 5600 ab Juni voll zur Verfügung stehen wird. Das Upgrade-Programm ist für Juli vorgesehen.

"Mit der heutigen Ankündigung bauen wir unsere führende Position beim Multi-Material-3D-Drucken von Kunststoffen aus, indem wir Lösungen liefern, die es Kunden ermöglichen, bessere Teile schneller und zu niedrigeren Kosten zu produzieren", sagte Jim Ruder, Senior Vice President und General Manager of Plastics, 3D Systems.

Neue SLA-Materialien sorgen für mehr Marktchancen

Das Unternehmen hat auch die sofortige Verfügbarkeit von zwei neuen SLA-Materialien bekannt gegeben:

Accura ® HPC (https://www.3dsystems.com/materials/accura-hpc) (Hochleistungsverbundwerkstoff) für den ProX ® 800 kombiniert hohe Steifigkeit mit der Fähigkeit eines hohen Produktionsdurchsatzes für fortgeschrittene Leistungsanwendungen, wie z. B. Windkanalmodelle, Montage- und Schweißvorrichtungen sowie weitere Komponenten, für die außergewöhnliche Steifigkeit und Abriebfestigkeit entscheidend sein können.

Accura Phoenix (https://www.3dsystems.com/materials/accura-phoenix-sla) für den ProJet 6000 und den ProJet 7000 bietet außergewöhnliche Klarheit und hohe Temperaturbeständigkeit, sodass es eine hervorragende Wahl für Hochtemperatur-Fluidfluss-Visualisierungen in komplexen Fahrzeugteilen und anderen Anwendungen ist.

"Unsere Innovation beruht auf der Fähigkeit, Hochleistungs-Windkanalmodelle in großen Mengen zu produzieren und zu testen", sagte Patrick Warner, Manager of Additive Manufacturing, Renault Sport Formula One Team. "Accura HPC liefert zuverlässige Ergebnisse in aerodynamischen Tests und dank der mit dem Material möglichen hohen Produktionsgeschwindigkeiten können wir wöchentlich Hunderte Teile verarbeiten und somit die Leistung unseres Fahrzeugs verbessern."

Neue 3D Sprint 2.5-Software sorgt für bahnbrechende Produktivität

3D Systems hat die 3D Sprint 2.5-Software entwickelt, um seinen Nutzern dramatische Produktivitätssteigerungen, eine verbesserte Teilequalität und Kosteneinsparungen zu ermöglichen. Zusammen mit dem ProJet MJP 5600 unterstützt die neue Softwareversion das aktuelle Sortiment von SLA- sowie MJP- und CJP-Druckern des Unternehmens.2

3D Sprint für SLA-Drucker spart Nutzern Zeit und Geld und sorgt dabei für eine überlegene Teilequalität. Die Smart Support-Technologie von 3D Sprint 2.5 produziert hocheffiziente SLA-Stützen zwecks des leichteren Entfernens, einer verbesserten Oberflächenbeschaffenheit und Materialeinsparungen. Weitere Fortschritte hinsichtlich der Produktivität und der Teilequalität ergeben sich aus wesentlichen Verbesserungen der Slicing-Algorithmen der Software. Eine intuitivere Schnittstelle sorgt für eine Gesamtlösung, die einen schlanken und kosteneffizienten Betrieb ermöglicht, um die Stückkosten zu reduzieren.

Die erste Resonanz von Kunden bezüglich 3D Sprint 2.5 hebt die Zeitersparnisse bei der Stützengenerierung und dem Slicing von mehr als 75 % gegenüber anderer Softwarelösungen für die Teilevorbereitung hervor.

"3D Sprint ist eine deutliche Verbesserung gegenüber der bestehenden Software", sagte Brad Philip, Senior Design Engineer, Amcor Rigid Plastic. "In einigen Fällen ist es 60 Mal schneller beim Slicen des Builds sowie intuitiver bei der Erstellung und beim Manipulieren des Builds."

Das Unternehmen wird 3D Sprint 2.5 bereits diese Woche anbieten. Aktuelle SLA-, MJP- und CJP-Kunden erhalten Lizenzen ohne Aufpreis. Lizenzen für 3D Sprint 2.5 werden mit jedem unterstützten Drucker gebündelt und zusätzliche Lizenzen können darüber hinaus erworben werden.

Geomagic Freeform 2017 Hybrid-Design-Software

3D Systems hat zudem die Verfügbarkeit von Geomagic® Freeform® 2017 (https://www.3dsystems.com/software/geomagic-freeform) bekannt gegeben, die branchenweit umfassendste 3D-Hybrid-Design-Software, die auf einer einzelnen Plattform Kunden beim Lösen komplexer Design- und Herstellungsherausforderungen unterstützt.

Ein Bereich, in dem sich Geomagic Freeform auszeichnet, ist das Design für die serielle Maßanfertigung von Teilen, in der Regel für die Produktion mittels der additiven Kunststoffverarbeitung. Da die Designarbeit für personalisierte Lösungen mühsam sein kann, enthält Geomagic Freeform 2017 Produktions-Workflows, die für das Beschleunigen wiederholter Prozesse für personalisierte Variationen eines Designs sorgen. Zu den neuen Funktionen gehört die Möglichkeit, 3D-Text-Etiketten oder neue Design-Komponenten zu erstellen, die genau passen oder die Oberfläche eines bestehenden Modells versetzen. Dies ist zum Beispiel beim Entwerfen von passgenauen Teilen nützlich. Dank dieser neuen Version werden Produktions-Workflows effizienter und nützlicher. Es wird erwartet, dass Geomagic Freeform 2017 bereits im Juni zur Verfügung steht.

Auf der Fachmesse RAPID + TCT 2017 (https://www.3dsystems.com/news/events/rapid-2017) in Pittsburgh, Pennsylvania, USA, vom 9. bis 11. Mai, stellt 3D Systems am Stand 2525 den ProJet MJP 5600, neue SLA-Materialien, 3D-Sprint 2.5, Geomagic Freeform 2017 sowie seine gesamte Palette von End-to-End-Fertigungslösungen für die Luft- und Raumfahrt, die Automobilindustrie, das Gesundheitswesen, die Zahnmedizin, langlebige Güter und die Unterhaltungsbranche vor. Messebesucher können sich auch die brisante neue Produktionsplattform Figure 4 (https://www.3dsystems.com/figure4) von 3D Systems für die skalierbare, vollintegrierte additive Kunststoffverarbeitung anschauen.

Weitere Informationen über diese Lösungen finden Sie unter www.3dsystems.com (http://www.3dsystems.com/).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische oder aktuelle Tatsachen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die zu einer grundlegenden Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens von den historischen Ergebnissen oder von den in diesen zukunftsweisenden Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten künftigen Ergebnissen führen können. In vielen Fällen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen durch Begriffe wie "glaubt", "Glaube", "erwartet", "kann", "wird", "schätzt", "beabsichtigt", "vorhersagen", "plant", durch die Verneinung dieser Begriffe oder durch andere vergleichbare Ausdrücke identifizieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Überzeugungen, Annahmen und aktuellen Erwartungen des Managements und können Kommentare im Hinblick auf die Überzeugungen des Unternehmens und Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Trends enthalten, die das Geschäft des Unternehmens beeinflussen können und zwangsläufig mit Unsicherheiten behaftet sind, von denen sich viele dem Einfluss des Unternehmens entziehen. Die in den regelmäßig bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Dokumenten unter den Überschriften "Forward-Looking Statements" und "Risk Factors" beschriebenen Faktoren sowie andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten oder vorhergesagten Ergebnissen abweichen. Auch wenn das Management der Ansicht ist, dass die in zukunftsgerichteten Aussagen wiedergegebenen Erwartungen angemessen sind, stellen solche Aussagen keine Garantie für künftige Leistung oder Ergebnisse dar und sollten auch nicht als Garantie verstanden werden. Außerdem handelt es sich nicht notwendigerweise um genaue Angaben zu den Zeiten, zu denen diese Leistung oder diese Ergebnisse erreicht werden. Die enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, zu dem sie gemacht werden. 3D Systems übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überprüfung der vom Management oder im Namen des Unternehmens getroffenen zukunftsgerichteten Aussagen, weder aufgrund zukünftiger Entwicklungen, späterer Ereignisse oder Umstände noch aus anderen Gründen.

Über 3D Systems

3D Systems bietet umfassende 3D-Produkte und -Dienstleistungen, darunter 3D-Drucker, Druckmaterialien, On-Demand-Fertigungsleistungen und digitale Design-Tools an. Sein Ökosystem unterstützt fortschrittliche Anwendungen vom Produkt-Design-Shop über die Fertigungshalle bis zum Operationssaal. Zu den Präzisionsleistungen von 3D Systems für das Gesundheitswesen gehören Simulation, virtuelle OP-Planung und das Drucken von medizinischen und zahnmedizinischen Geräten sowie von patientenspezifischen chirurgischen Instrumenten. Als Urheber des 3D-Drucks und als Entwickler zukunftsweisender 3D-Lösungen hat 3D Systems in seiner 30-jährigen Geschichte Fachkräften und Unternehmen ermöglicht, ihre Entwürfe zu optimieren, ihre Arbeitsabläufe zu transformieren, innovative Produkte auf den Markt zu bringen und neue Geschäftsmodelle voranzutreiben.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.3dsystems.com (http://www.3dsystems.com/)

1. Im Vergleich zu Objet350 Connex3 und Objet500 Connex3 von Stratasys

2. 3D Sprint unterstützt jetzt alle aktuellen SLA-Drucker (ProJet 6000, ProJet 7000, ProX 800, ProX 950) und den virtuellen Support für SLA iPro 8000 und iPro 9000.

Investorenkontakt:

Stacey Witten

E-Mail: investor.relations@3dsystems.com

Pressekontakt:

Diane Parrish

E-Mail: press@3dsystems.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: 3D Systems Corporation via Globenewswire