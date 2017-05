Frankfurt - Erfolgreiche Award-Saison für First Private: Mit ihrem Dividendenfonds First Private Euro Dividenden STAUFER (ISIN DE0009779611/ WKN 977961) erhielt die Frankfurter Fondsboutique insgesamt sieben Auszeichnungen, so die First Private Investment Management AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...