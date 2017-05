Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt Änderungen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS bekannt. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN: A1W5T2) hat die beiden Anleihen der DIC Asset AG aus seinem Portfolio verkauft. Die DIC Asset AG ist ein Immobilienunternehmen mit ausschließlichem Anlagefokus auf Gewerbeimmobilien in Deutschland mit Sitz in Frankfurt am Main. Die 4,625%-Anleihe ...

