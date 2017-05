Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Aktienkurse im Industriesektor hätten zuletzt nicht klar von einer positiv verlaufenden Berichtssaison profitiert, schrieb Analyst James Stettler in einer Branchenstudie vom Dienstag. Eine nur geringe Anzahl an Short-Spekulanten zeige aber, dass die Stimmung zu den Branchenwerten dennoch positiv bleibe. Durch das Wahlergebnis in Frankreich seien auch die geopolitischen Risiken kleiner geworden./tih/zb

AFA0068 2017-05-09/12:52

ISIN: DE0007236101