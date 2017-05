Original-Research: euromicron AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu euromicron AG Unternehmen: euromicron AG ISIN: DE000A1K0300 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 10,50 Euro Letzte Ratingänderung: - Analyst: Felix Gode, CFA, Marcel Goldmann * Im GJ 2016 erzielte die euromicon AG Umsatzerlöse in Höhe von 325,31 Mio. EUR erzielt und damit 5,7% weniger als im Vorjahr. Insbesondere der Bereich 'Kritische Infrastrukturen' sorgte durch den Rückzug aus dem Geschäftsfeld Glasfaserinfrastruktur und ausgebliebene Exportgenehmigungen für diesen Rückgang. Im Segment 'Intelligente Gebäudetechnik' fiel der Rückgang nur leicht aus, was auf Projektverschiebungen für Komponentenlieferungen zurückzuführen war. Dabei ist jedoch auch zu bemerken, dass im Vorjahr ein Großauftrag enthalten war, der sich in 2016 nicht wiederholte. Im Segment 'Distribution' konnte hingegen ein Umsatzanstieg verzeichnet werden. Bereinigt um im Vorjahr aufgegebene Geschäftsbereiche (10,6 Mio. EUR) betrug der organische Umsatzrückgang allerdings nur rund 2,7%. * Trotz des rückläufigen Umsatzes lag das ausgewiesene EBITDA mit 7,39 Mio. EUR leicht über Vorjahr (6,92 Mio. EUR), obwohl temporäre Effekte im größten Segment 'Intelligente Gebäudetechnik' im Jahr 2016 ergebnisbelastend wirkten. Darüber hinaus wurde das Ergebnis durch Reorganisationskosten in Höhe von 5,8 Mio. EUR gemindert. Bereinigt um Sondereffekte aus Restrukturierungen lag das operative EBITDA bei 13,15 Mio. EUR, nach 13,76 Mio. EUR im Vorjahr. * Hervorzuheben ist, dass die vom Management angekündigten Reorganisationsmaßnahmen umgesetzt wurden und sich auch zunehmend in den Kennzahlen niederschlagen. Entgegen der Historie fokussiert sich das Unternehmen auf profitable Aufträge und stellt die Ergebnisentwicklung vor die Umsatzentwicklung. Die im Geschäftsjahr 2015 eingeleitete Neuausrichtung des Konzerns ist größtenteils abgeschlossen. Entsprechend wird für die Zukunft eine deutlich geringere Ergebnisbelastung erwartet. Insgesamt sehen wir das Unternehmen auf dem 'richtigen Weg', wobei die Erfolge zunehmend sichtbar werden. * Für das GJ 2017 erwarten wir einen deutlichen Umsatz- und Ergebnissprung. Während wir umsatzseitig von 335,00 Mio. EUR ausgehen, maßgeblich vom Segment 'Kritische Infrastrukturen' getragen, erwarten wir ein EBITDA in Höhe von 12,61 Mio. EUR. Hierin sind nochmals Sonderaufwendungen in Höhe von 2,5 Mio. EUR im Zusammenhang mit der Reorganisation des Konzerns enthalten. Bereinigt sollte das operative EBITDA (korrigiert um Reorganisationseffekte) somit bei 15,1 Mio. EUR liegen, was einer operativen EBITDA-Marge von 4,5% entspricht. Für das Jahr 2018 erwarten wir dann keine Sonderaufwendungen mehr, was zu einer Verbesserung des EBITDA auf 19,6 Mio. EUR führen sollte. Entsprechend sollte eine EBITDA-Marge von 5,5% erreicht werden. * Auf Basis der Prognosen für die GJ 2017 und 2018 haben wir unser Kursziel für die euromicron AG unverändert belassen. Der faire Wert auf der Grundlage unseres DCF-Modells beträgt 10,50 EUR (zuvor: 10,50 EUR). Auf Basis des aktuellen Kursniveaus ergibt sich daraus unverändert das Rating KAUFEN. Langfristig sind wir davon überzeugt, dass die euromicron deut-lich höhere EBITDA-Margen als bisher erreichen kann. Darüber hinaus sind wir auch überzeugt, dass die größtenteils abgeschlossene Reorganisation des Konzerns sich deutlich positiv auf den zukünftigen Umsatz und das Ergebnis auswirken wird. Vor diesem Hintergrund erscheint uns die Aktie der euromicron AG günstig bewertet. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15117.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach §34b Abs. 1 WpHG und FinAnV Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm +++++++++++++++

