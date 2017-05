Die Analysten der Deutschen Bank haben ihr Kursziel für die Aktie des Verbund von 14,0 auf 14,5 Euro erhöht. Hintergrund der Anhebung ist die Berücksichtigung eines gesunkenen Anteils von Minderheiten am Konzern. Die Empfehlung "hold" wurde gleichzeitig bestätigt.

Von den anstehenden Erstquartalszahlen des Konzerns erwarten die Analysten schwächere operative Ergebnisse. Negative Effekte aus der Wasserführung und niedrigeren Strompreisen dürften die positiven Effekte des Sparprogramms mehr als kompensiert haben, heißt es in der Analyse der Deutsche Bank-Analysten Martin Brough, James Brand und Duncan Scott.

Für das laufende Geschäftsjahr 2017 des Verbund prognostizieren die Experten einen Gewinn von 0,81 Euro je Aktie. Die Schätzung für das Folgejahr liegt bei 0,67 Euro je Aktie. Die Dividenden werden mit 0,24 (2017) und 0,27 (2018) Euro je Aktie erwartet.

An der Wiener Börse notierten Verbund-Aktien am Dienstag gegen 13.10 Uhr mit einem Plus von 0,83 Prozent auf 16,315 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) mik/ger

AFA0080 2017-05-09/13:13

ISIN: AT0000746409