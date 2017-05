Die Aktie von Nexus Gold ist im Februar 2017 zeitweise bis auf 0,25 Euro gestürmt. Das war das Rekordhoch für den Gold-Explorer aus Kanada. Danach hatten einige Anleger wohl Buchgewinne von bis zu 300 Prozent binnen dreier Monate im Depot - und nahmen diese mit. Inzwischen kostet der Anteilschein etwa die Hälfte, wird aber in Frankfurt wie an der Heimatbörse in Toronto weiterhin rege gehandelt. Der Newsflow dürfte positiv bleiben. Könnte sich ein Einstieg für Mutige schon jetzt lohnen ...

