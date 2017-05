Update von Holmes Investment Properties PLC über die Standorte für die neuen britischen Abenteuerparks

Holmes Investment Properties PLC freut sich, bekanntgeben zu können, dass ihr Partner DLAPL zufriedenstellende Fortschritte dabei macht, geeignete Standorte für die ersten britischen Abenteuerparks für David Lloyd zu finden. Bis jetzt hat Herr Lloyd fünf Standorte ausgewählt, bei denen er beabsichtigt, vorbehaltlich des Erhalts der Planungsgenehmigung und der Mittelfreigabe eine Kaufoption vorzuschlagen.

Holmes Investment Properties PLC kann bestätigen, dass die Gesellschaft über eine Kreditfazilität in Höhe von £42 Millionen von einer renommierten Finanzierungsgesellschaft verfügt. Die Gelder werden auf der Grundlage der wirtschaftlichen Rentabilität jedes Standorts freigegeben.

Sobald die Planungsgenehmigung erteilt wird, wird Holmes Investment Properties die Standorte finanzieren und ausbauen, bevor sie zur Ausstattung und Eröffnung an das Unternehmen von Herrn Lloyd übergeben werden. Die Geschäftsleitung geht davon aus, dass der Grundstückspreis bei der Eröffnung eines jeden Standorts deutlich steigen wird, da dort dann ein wirtschaftlich rentabler Betrieb angesiedelt wurde. Der Erwerb und der Ausbau jedes Standorts wird Holmes Investment Properties üblicherweise zwischen £3 und £5 Millionen kosten. Das Unternehmen von Herrn Lloyd wird einen Pachtvertrag für eine Dauer von mindestens 25 Jahren für jeden Standort abschließen, wobei die Mietrendite bei 8% des Standortwerts liegen wird.

Jeder Standort wird Platz für In- und Outdooraktivitäten wie Trampolinspringen und Softplaylandschaften für Kinder bis 5 Jahren, Völkerball, Seilrutschen und unterhaltsame Outdooraktivitäten wie Minigolf sowie neue aufregende Aktivitäten bieten. Darüber hinaus wird es in den neuen Abenteuerparks üblicherweise Picknickbereiche mit Grillplätzen und andere Abenteuermöglichkeiten geben.

Martin Helme, CEO von Holmes Investment Properties, erklärte: "Die Auswahl der ersten 5 Standorte ist eine spannende Entwicklung. Zwar haben wir immer noch einen weiten Weg vor uns, aber für die Eröffnung des ersten Abenteuerparks im Jahr 2018 liegen wir voll im Plan."

Anmerkungen:

In seiner langen Karriere hat David Lloyd - Mehrheitsaktionär und Vorsitzender von "DLAPL" - bereits zwei Unternehmen im Wert von mehreren Millionen Pfund gegründet und verkauft.

Herr Lloyd hat vor nicht allzu langer Zeit eine neue Lücke auf dem Markt für Parks gefunden, die eine Vielzahl von hervorragenden Sport- und Spielmöglichkeiten an einem Ort bieten und sowohl Indoor- als auch Outdooraktivitäten einschließen. Sein neues Konzept von Abenteuerparks wird sich auf Segmente mit schnellem Wachstum auf dem britischen Freizeitmarkt konzentrieren, der ein Volumen von 4 Milliarden Pfund besitzt. Dabei werden nicht weit verbreitete, aber weithin für Begeisterung sorgende Aktivitäten wie Trampolinspringen, Seilrutschen, Softplay-Spiellandschaften für Kinder und Kletterwände an einem Ort angeboten. Es ist geplant, dass die ersten Abenteuerparks 2018 öffnen und bis 2021 zwölf oder mehr Parks in Betrieb sind.

Holmes Investment Properties verfügt über einen exklusiven Vertrag zur Finanzierung und Errichtung der ersten zwölf Sportaktivitätszentren für das Unternehmen von Herrn Lloyd. Holmes Investment Properties wird Eigentümerin der Grundstücke sein und sowohl den Erwerb als auch den Bau der Parks finanzieren. Nach Abschluss der Bauarbeiten wird das Unternehmen von Herrn Lloyd die Einrichtungen ausrüsten und betreiben.

