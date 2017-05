Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: Phoenix Solar Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Phoenix Solar Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 20.06.2017 in Fürstenfeldbruck mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2017-05-09 / 15:00 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Phoenix Solar Aktiengesellschaft Sulzemoos WKN A0BVU9 ISIN DE000A0BVU93 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zur ordentlichen Hauptversammlung ein. Dienstag, den 20. Juni 2017, 11:00 Uhr Veranstaltungsforum Fürstenfeld Stadtsaal Fürstenfeld 12 82256 Fürstenfeldbruck Tagesordnung *Tagesordnungspunkt 1* _Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2016, der Lageberichte für die Phoenix Solar Aktiengesellschaft und den Konzern für das Geschäftsjahr 2016, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Absatz 4, 315 Absatz 4 HGB für das Geschäftsjahr 2016_ Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu diesem Tagesordnungsordnungspunkt keine Beschlussfassung vorgesehen, weil der Aufsichtsrat den Jahres- und Konzernabschluss bereits gebilligt hat und der Jahresabschluss damit festgestellt ist. Für die übrigen Unterlagen, die unter diesem Tagesordnungspunkt genannt werden, sieht das Gesetz generell lediglich die Information der Aktionäre durch die Möglichkeit zur Einsichtnahme und keine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung vor. *Tagesordnungspunkt 2* _Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016_ Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. *Tagesordnungspunkt 3* _Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016_ Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. *Tagesordnungspunkt 4* _Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers_ Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 sowie für die etwaige prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts 2017 zu wählen. *Tagesordnungspunkt 5* _Beschlussfassung über die Änderung von § 8 Absatz 1 der Satzung_ Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht derzeit gemäß § 8 Absatz 1 der Satzung aus drei Mitgliedern. Diese Regelung entsprach den bis zum 30. Dezember 2015 geltenden Vorgaben des Aktiengesetzes, wonach der Aufsichtsrat aus mindestens drei Mitgliedern zu bestehen hat und bei Bestimmung einer höheren Anzahl diese durch drei teilbar sein musste. Nach der Neuregelung des § 95 AktG muss eine über drei Mitglieder hinausgehende Zahl von Aufsichtsratsmitgliedern nur noch dann durch drei teilbar sein, wenn dies zur Erfüllung mitbestimmungsrechtlicher Vorgaben erforderlich ist. Mitbestimmungsrechtliche Vorgaben sind bei der Gesellschaft im Hinblick auf die Besetzung des Aufsichtsrats nicht zu beachten. Aufgrund der gestiegenen Komplexität der Überwachungsaufgabe des Aufsichtsrats soll die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder von derzeit drei auf vier Aufsichtsratsmitglieder erhöht werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, § 8 Absatz 1 der Satzung wie folgt neu zu fassen: '(1) _Der Aufsichtsrat besteht aus vier Mitgliedern._' *Tagesordnungspunkt 6* _Beschlussfassung über die Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats_ Mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2017 endet die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrats Herrn Oliver Gosemann (Aufsichtsratsvorsitzender) und Herrn Hans-Gerd Füchtenkort. Der Aufsichtsrat besteht derzeit nach § 8 Absatz 1 der Satzung aus drei Mitgliedern. Sofern die Hauptversammlung dem Vorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats unter Tagesordnungspunkt 5 zustimmt, besteht der Aufsichtsrat gemäß § 8 Absatz 1 der Satzung künftig aus vier Mitgliedern. Alle Mitglieder des Aufsichtsrats werden nach §§ 96 Absatz 1, 101 Absatz 1 AktG von der Hauptversammlung gewählt. Der Aufsichtsrat schlägt vor, * Herrn Oliver Gosemann, Dipl.-Maschinenbauingenieur, Forst, mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung für die Zeit bis zum Ende der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 beschließt, erneut in den Aufsichtsrat zu wählen; * Herrn Hans-Gerd Füchtenkort, Dipl.-Betriebswirt, Rottach-Egern, mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung für die Zeit bis zum Ende der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 beschließt, erneut in den Aufsichtsrat zu wählen; und * Herrn Prof. Dr. Roland Klose, Professor für Betriebswirtschaftslehre, Würzburg, mit Wirkung ab Eintragung der Änderung von § 8 Absatz 1 der Satzung gemäß Tagesordnungspunkt 5 in das Handelsregister für die Zeit bis zum Ende der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen. Herr Oliver Gosemann ist Mitglied der folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräte oder vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien: * Mitglied des Aufsichtsrats der Voltea B.V., Sassenheim, Niederlande. Die Herren Hans-Gerd Füchtenkort und Prof. Dr. Roland Klose gehören keinen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder einem vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremium an. Herr Prof. Dr. Roland Klose soll jedoch am 19. Mai 2017 durch die Hauptversammlung der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft als Anteilseignervertreter in den Aufsichtsrat der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft gewählt werden. Es ist beabsichtigt, die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats im Wege der Einzelabstimmung durchzuführen. Es ist vorgesehen, Herrn Oliver Gosemann im Fall seiner Wahl dem Aufsichtsrat erneut als Kandidaten für die Wahl zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats vorzuschlagen. Nach Einschätzung des Aufsichtsrats stehen die vorgeschlagenen Kandidaten nicht in persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zur Gesellschaft oder zu Konzernunternehmen, den Organen der Gesellschaft oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär, die nach Ziffer 5.4.1 Absatz 5 bis 7 des Deutschen Corporate Governance Kodex offenzulegen wären. *Tagesordnungspunkt 7* _Beschlussfassung über die Aufhebung des nicht mehr benötigten Bedingten Kapitals 2006 und entsprechende Satzungsänderungen_ Die Hauptversammlung vom 7. Juli 2006 hat beschlossen, das Grundkapital um bis zu EUR 552.500,00 durch Ausgabe von bis zu 552.500 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien im anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils EUR 1,00 bedingt zu erhöhen ('*Bedingtes Kapital 2006*'). Das Bedingte Kapital 2006, das in seiner aktuellen Fassung in § 5 Absatz 8 der Satzung geregelt ist, diente zur Bedienung von Aktienoptionen, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 7. Juli 2006 ausgegeben wurden. Das Bedingte Kapital 2006 beläuft sich derzeit noch auf EUR 42.500,00. Die Ausübungsfrist für den Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung vom 7. Juli 2006 ist am 6. Juli 2011 abgelaufen. Die Ausgabe neuer Aktienoptionen, die aus dem Bedingten Kapital 2006 bedient werden könnten, ist damit nicht möglich. Es gibt auch keine ausstehenden Aktienoptionen, die aus dem Bedingten Kapital 2006 bedient werden könnten. Das Bedingte Kapital 2006 wird vor diesem Hintergrund nicht mehr benötigt. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, das Bedingte Kapital 2006 gemäß § 5 Absatz 8 der Satzung aufzuheben und die Satzung wie folgt zu ändern: a) § 5 Absatz 8 der Satzung wird gestrichen. b) Der bisherige Absatz 9 des § 5 der Satzung wird zu Absatz 8 und bleibt im Übrigen unverändert. *Tagesordnungspunkt 8* _Beschlussfassung über die Umstellung von Inhaberaktien auf Namensaktien und entsprechende Änderungen der Satzung sowie Anpassung von Hauptversammlungsbeschlüssen_ Die Aktien der Gesellschaft lauten derzeit gemäß § 5 Absatz 1 Satz 2 der Satzung auf den Inhaber. Durch die Umstellung auf Namensaktien soll die Transparenz in Bezug auf den Kreis der Aktionäre erhöht und die laufende Kommunikation der Gesellschaft mit ihren Aktionären erleichtert werden. Zum Zwecke der Umstellung auf Namensaktien sollen die Satzung einschließlich der darin enthaltenen Kapitalien und bestehenden Ermächtigungsbeschlüsse der Hauptversammlung wie nachfolgend vorgeschlagen angepasst werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen: a) Umstellung auf Namensaktien Die bisher auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft werden unter Beibehaltung der Stückelung in Namensaktien umgewandelt.

