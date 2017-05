Liebe Leser,

am 8.5. teilte Siltronic per Pflichtmitteilung mit: Morgan Stanley hat die Beteiligung an Siltronic aufgestockt. Und zwar ist die Marke von 3,0% überschritten worden. Konkret: Hielt Morgan Stanley zum Zeitpunkt der letzten Mitteilung 1,75%, so waren es jetzt 3,01%. Die Meldung ging am 8.5.2017 raus, aber das Datum der Schwellenberührung war demnach am 2.5.2017.

Wieso stockt Morgan Stanley die Beteiligung an Siltronic auf? Die Siltronic-Aktie klettert ja bekanntlich ...

