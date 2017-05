FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Drägerwerk sind am Dienstag nach einem lobenden Analystenkommentar auf den höchsten Stand seit Mai 2015 geklettert. Am Nachmittag zählten sie mit einem Plus von 4,10 Prozent auf 104,10 zu den Favoriten im Technologiewerte-Index TecDax . Im bisherigen Jahresverlauf legten die Papiere des Herstellers von Medizin- und Sicherheitstechnik inzwischen um gut 30 Prozent zu.

Analyst Oliver Reinberg vom Investmenthaus Kepler Cheuvreux traut den Papieren noch mehr zu und hob sein Kursziel auf 114 Euro an. Damit sieht er noch fast 10 Prozent Spielraum nach oben.

Das Unternehmen habe in den vergangen sechs Monaten eine imposante Trendwende geschafft, schrieb der Experte in seiner Studie. Die Bewertung der Papiere sei dennoch noch nicht allzu ambitioniert und die Stimmung der Anleger eher noch zurückhaltend.

Drägerwerk reduzierte im ersten Quartal 2017 dank des Sparkurses seinen Verlust deutlich. Im vergangenen hatte das Unternehmen nach massiven Verlusten mit einem Effizienzprogramm gegengesteuert./ag/mis

ISIN DE0005550636

AXC0251 2017-05-09/15:45