Symantec Corp. ist ein führender Hersteller von Sicherheits-, Speicher- und Systemverwaltungssoftware, der eine Vielzahl von Daten- und Netzwerksicherheitslösungen für Einzelpersonen und Unternehmen anbietet. Das Leistungsspektrum des Unternehmens ist stark gefragt, was auch der aktuelle Kursverlauf der Aktie eindrucksvoll aufzeigt. Denn das Wertpapier notiert derzeit nahe an seinen Allzeithochs aus 2004 von 34,05 US-Dollar - ein Kursanstieg bis dahin dürfte nur eine Frage der Zeit werden. Weitere Kursgewinne wären anschließen aber noch möglich und bieten daher eine hervorragende Vorlage für ein Investment. Übrigens legt das Unternehmen am Mittwoch Zahlen zum abgelaufenen Quartal vor und dürfte auch weiterhin auch der fundamentalen Sonnenseite stehen.

Long-Chance:

Solange sich das Wertpapier von Symantec oberhalb von 30,00 US-Dollar aufhält, ist ein baldiger Test der Jahreshochs aus 2004 bei 34,05 US-Dollar zu erwarten. Ein nachhaltiger Anstieg darüber kann sogar weiteres Kurspotential bis in den Bereich von 38,50 US-Dollar freisetzen und macht ein Long-Investment sogar auf kurzfristiger Basis durchaus interessant. Eine entsprechende Verlustbegrenzung sollte sich aber noch unterhalb der Marke von 31,50 US-Dollar einfinden, falls es zu einem vorzeitigen Abbruch der aktuellen Rally kommen sollte. Bei Unterschreiten der runden Marke von 30,00 US-Dollar ist hingegen mit einem Rücksetzer auf das Unterstützungsniveau um 26,35 US-Dollar auszugehen, dadurch würde sich ein Test der Jahreshochs allerdings entsprechend um einige Monate verschieben - spätestens an der Stelle von 23,20 US-Dollar ist mit einer verspäteten Gegenbewegung der Bullen zu rechnen.

Einstieg per Market-Buy-Order: 32,45 Euro

Kursziel: 34,05 / 36,00 / 38,50 Euro

Stopp: < 31,50 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,95 Euro

Zeithorizont: 3 - 4 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Symantec Corp., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 32,45 Euro; 14:35 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

