ZDFneo baut sein Sitcom-Portfolio weiter aus. Vor wenigen Tagen haben in Berlin die Dreharbeiten zur neuen Sitcom "Nix Festes" begonnen, in Köln entsteht unterdessen die zweite "BLOCKBUSTAZ"-Staffel.



"Nix Festes" - genau das ist die Lebenslage der beiden Autoren-Kollegen und Ex-Liebespartner Wiebke (Josefine Preuß) und Jonas (Sebastian Fräsdorf). In der neuen Sitcom von ZDFneo leben die beiden mit Freunden und Mitbewohnern, unter anderen Studentin Jenny (Marie Rathscheck) und Koch Basti (Tim Kalkhof), in einem der letzten nicht gentrifizierten Altbau-Häuser in Berlin-Kreuzberg. Mit ihren 24 bis 32 Lebensjahren gehören sie zu der "Generation Beziehungsunfähig" und stecken damit im wahrscheinlich stressigsten Lebensabschnitt überhaupt. Phänomenale Erfolge lösen grandiose Rückschläge ab: zoffen, ver- und entlieben gehören zum Alltag. Alles halt "Nix Festes". Dabei stehen doch Berufs-, Wohnort- und Partnerwahl an. Sie alle versuchen ihren Platz in der Hauptstadt und im Leben zu finden und fragen sich: "Wo gehöre ich eigentlich hin?" Auf ihrer Suche steht ihnen Lennart (Dirk Martens), der Besitzer ihres Stammcafés im Erdgeschoss des Hauses, in fast allen Lebenslagen mit Rat und Tat zur Seite.



"Nix Festes" wird unter der Regie von Christoph Schnee von ITV Studios Germany GmbH produziert. Imre von der Heydt ist ausführender Produzent. Headautor ist Markus Barth. Stephan Denzer und Christian Schier zeichnen als ZDF-Redakteure verantwortlich. Die ZDFneo-Koordination hat Carina Bernd. Gedreht wird bis Ende Mai in Berlin. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.



Für "BLOCKBUSTAZ" mit Rapper Eko Fresh geht es mit zwölf neuen Folgen in die zweite Staffel. Sol (Eko Fresh) wird aus dem Knast entlassen und kehrt in seine "Hood" zurück. Doch dort hat sich vieles verändert: Jessica (Joyce Ilg) ist ausgezogen und will nichts mehr mit Sol zu tun haben. Stattdessen hat sich Volkan (Kida Khodr Ramadan) in Sols Wohnung breitgemacht. Immerhin: Best Buddy Hardy (Sascha Reimann) ist ganz der Alte geblieben. Nur kann der absolut nichts mit Sols guten Vorsätzen anfangen. Und das ist erst der Anfang von vielen neuen Problemen. Trotz alledem - Sol ist nirgends lieber als in seiner Hood in seinem Kölner Wohnblock, und Sol wäre nicht Sol, wenn er das Chaos nicht in den Griff bekommen würde.



"BLOCKBUSTAZ" wird von der NEUESUPER Produktions GmbH & Co. KG produziert (Produzenten: Simon Amberger, Korbinian Dufter, Rafael Parente). Headautoren sind Niklas Hoffmann und Rafael Parente, Jan Markus Linhof und Cüneyt Kaya führen Regie. Die verantwortlichen ZDF-Redakteurinnen sind Petra Tilger und Stefanie von Heydwolff. Florian Weber übernimmt die ZDFneo-Koordination. Die Dreharbeiten in Köln dauern bis Mitte August. Ein Ausstrahlungstermin steht derzeit nicht fest.



