London (ots/PRNewswire) - Pentair plc (NYSE: PNR) ("Pentair") gab

heute die einstimmige Genehmigung eines Plans zur Trennung in zwei

unabhängige, börsennotierte Unternehmen durch den Verwaltungsrate

bekannt. Beide Unternehmen werden von den marktführenden Positionen

in ihren jeweiligen Branchen, den bekannten Marken, den attraktiven

Margenprofilen, der starken Cashflow-Generierung und überzeugenden

Wachstumschancen profitieren. Die vorgeschlagene Transaktion wird

Folgendes erreichen:



- Ein weltweit führendes Wasserunternehmen ("Water"), das sich auf

intelligente, nachhaltige Anwendungen zur Wasser- und

Flüssigkeitsverarbeitung konzentriert. Es konzipiert und produziert

innovative Lösungen und stellte diese Privat-, Gewerbe- und

Industriekunden zur Verfügung, die großen Wert auf qualitativ

hochwertiges Wasser und Flüssigkeiten legen. Zu den strategischen

Geschäftsgruppen zählen Filtration & Process, Flow Technologies and

Aquatic & Environmental Systems. Das Unternehmen wird den Namen

Pentair und das Börsensymbol beibehalten. Water erwirtschaftete

2016 ca. $ 2,8 Milliarden Umsatz.

- Ein leistungsstarkes Elektrounternehmen ("Electrical"), das sich

auf die Verbesserung der Verwendung, Reduzierung von Kosten und

Maximierung der Verfügbarkeit für Kunden konzentriert. Seine

Technologien bei Industriegehäusen, Befestigungssystemen und

Wärmemanagement helfen, empfindliche Geräte, Gebäude und kritische

Prozesse zu schützen und bieten Menschen Sicherheit. Zu den

strategischen Geschäftsgruppen zählen Enclosures, Thermal

Management und Electrical & Fastening Solutions. Der Name des

Unternehmens wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Electrical erwirtschaftete 2016 ca. $ 2,1 Milliarden Umsatz.



Die Trennung ist im Rahmen einer steuerfreien Ausgliederung von

Electrical durch Pentair an seine Aktionäre geplant. Sowohl Water als

auch Electrical sollten gut kapitalisiert sein und ein Investment

Grade Bonitätsrating erhalten. Bis zum Abschluss der geplanten

Trennung plant Pentair die Ausschüttung seiner Vierteljahresdividende

fortzusetzen und wird für beide Unternehmen eine angemessene

Dividendenpolitik nach dem Abschluss festlegen.



"Wir haben zwei starke, hochleistungsfähige Geschäftsbereiche

entwickelt, die in der Lage sind und über die entsprechende Kultur

verfügen, um operativ als zwei unabhängige Unternehmen erfolgreich zu

sein", sagte Randall J. Hogan, Chairman und Chief Executive Officer

von Pentair. "Die Trennung von Water und Electrical in zwei klar

definierte Unternehmen ist der nächste logische Schritt in der

Entwicklung von Pentair und entspricht unserer Strategie, den

Unternehmenswert laufend zu erhöhen. Beide Unternehmen werden den

Fokus, das Talent und die Flexibilität haben, die Ertragskraft sowohl

organisch als auch durch Akquisitionen zu steigern."



Nach der Trennung wird John L. Stauch, Senior Vice President und

Chief Financial Officer von Pentair, der CEO von Water, und Karl R.

Frykman, der derzeitige President des Water-Bereichs von Pentair,

wird COO von Water. David A. Jones, derzeit Verwaltungsratsmitglied

von Water, wird Chairman von Water. Beth A. Wozniak, derzeit

President des Electrical-Bereichs von Pentair, wird CEO von

Electrical. Randall J. Hogan tritt als Chairman und CEO von Pentair

zurück und wird Chairman von Electrical.



"Wir danken Randy für seine Führungstätigkeit und sind froh, dass

wir auch weiterhin von seiner Erfahrung profitieren können, da er

Chairman von Electrical wird", sagte William T. Monahan, Lead

Director von Pentair. "Während seiner 17-jährigen Tätigkeit als CEO

des Unternehmens hat er es dramatisch verändert und die

Marktkapitalisierung versechsfacht."



EINZELHEITEN DER TRANSAKTION



Pentair erwartet den Abschluss der Trennung im zweiten Quartal

2018. Sie unterliegt der zufriedenstellenden Erfüllung der üblichen

Bedingungen, einschließlich der endgültigen Zustimmung des

Verwaltungsrates von Pentair, dem Eingang von Steuergutachten und

-entscheiden und der Wirksamkeit der entsprechenden Einreichungen bei

der U.S. Securities and Exchange Commission.



Im Rahmen der Ausgliederung wird Electrical ein eigenständiges

börsennotiertes Unternehmen und die Aktionäre von Pentair erhalten

Aktien auf pro-rata Basis. Die Einzelheiten über die Verteilung

werden in der Registrierungserklärung auf Formular 10 dargestellt.

Man geht davon aus, dass der Firmen- und Steuersitz von Water

unverändert bleibt und dass Electrical einen ähnlichen Firmen- und

Steuersitz haben wird.



BERATER



Goldman Sachs & Co. LLC ist der alleinige Finanzberater und Foley

& Lardner LLP der Rechtsberater von Pentair.



TELEFONKONFERENZ



Der Chairman und CEO von Pentair, Randall J. Hogan, wir die

Transaktion heute um 08.00 Uhr Ostküstenzeit bei einer

Telefonkonferenz mit Investoren diskutieren. Zugriff auf einen live

Audiowebcast der Telefonkonferenz und die entsprechende Präsentation

ist auf der Sektion Investoren der Website des Unternehmens,

pentair.com (http://www.pentair.com/), kurz vor dem Beginn der

Telefonkonferenz bzw. telefonisch unter der Einwahlnummer

800-706-6748 oder 973-638-3449 und bei Eingabe der Konferenznummer

20042469 möglich. Eine Wiedergabe der Telefonkonferenz kann sofort

nach deren Verfügbarkeit unter der 855-859-2056 oder 404-537-3406 und

bei Eingabe der Konferenznummer 20042469 bis zum 9. Juni 2017

abgehört werden. Der Webcast und die Präsentation werden nach dem

Abschluss der Veranstaltung auf der Website des Unternehmens

archiviert.



ÜBER PENTAIR PLC



Pentair plc (NYSE: PNR) ist ein weltweites Unternehmen, das sich

dem Aufbau einer sichereren und nachhaltigeren Welt verpflichtet hat.

Pentair stellt branchenführende Produkte, Dienstleistungen und

Lösungen bereit, die Menschen dabei helfen, jene Ressourcen, auf die

sie sich vorwiegend verlassen, bestmöglich einzusetzen. Seine

Technologie bringt die Welt voran, in dem sie sicherstellt, dass

Wasser ausreichend, verwendbar und sauber vorhanden ist und dass

wichtige Installationen und alle die in ihrer Nähe leben, geschützt

sind. Pentair erwirtschaftete 2016 mit weltweit ca. 19.000

Mitarbeitenden einen Umsatz von $ 4,9 Milliarden. Weitere

Informationen erhalten Sie auf pentair.com (http://www.pentair.com/).



VORAUSSCHAUENDE AUSSAGEN



Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die unserer Meinung nach

"vorausschauende Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation

Reform Act von 1995 sind. Sämtliche Aussagen, außer Aussagen über

historische Fakten, sind vorausschauende Aussagen, darunter, ohne

sich darauf zu beschränken, Aussagen über die Absicht, nach der

vorgeschlagenen Trennung zwei unabhängige Unternehmen zu gründen, den

von der vorgeschlagenen Trennung erwarteten Nutzen, die

Steuerfreiheit der vorgeschlagenen Trennung, die erwarteten

Kreditprofile der unabhängigen Unternehmen und den erwartete

Zeitablauf der vorgeschlagenen Trennung. Ohne sich jedoch darauf zu

beschränken, sind alle Aussagen, denen Wörter wie "zielt ab",

"plant", "glaubt", "erwartet", "beabsichtigt", "wird",

"wahrscheinlich", "kann", "sieht vorher", "schätzt", "projiziert",

"sollte", "würde", "positioniert", "Strategie", "Zukunft" vorangehen,

folgen oder die sie enthalten, bzw. Formulierungen oder Begriffe

ähnlicher Bedeutung und ihre negative Verwendung vorausschauende

Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantie für

künftige Leistungen und unterliegen Risiken, Unabwägbarkeiten,

annahmen und anderen Faktoren, von denen zahlreiche außerhalb unserer

Kontrolle liegen, sodass tatsächliche Ereignisse möglicherweise

wesentlich von den, in vorausschauenden Aussagen geäußerten oder

implizierten abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unsere Fähigkeit,

die zur Durchführung der vorgeschlagenen Trennung erforderlichen

Bedingungen rechtzeitig oder überhaupt zu erfüllen; unsere Fähigkeit,

die beiden Unternehmen erfolgreich zu trennen und den erwarteten

Nutzen aus der vorgeschlagenen Trennung zu erzielen; nachteilige

Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb oder die Finanzergebnisse der

beiden Unternehmen sowie auf den Börsenkurs unserer Aktien aufgrund

der Ankündigung oder Durchführung der vorgeschlagenen Trennung;

unerwartete Transaktionskosten, wie z. B. für Rechtsstreitigkeiten

oder Kosten für die Beilegung von Rechtsstreitigkeiten; das

Unvermögen, Steuerentscheide oder Änderungen in der

Steuergesetzgebung zu erhalten; Veränderungen in den Bedingungen der

Kapitalmärkte; die Auswirkungen der vorgeschlagenen Trennung auf

unsere Mitarbeitenden, Kunden und Lieferanten; die allgemeinen

Wirtschafts- und Geschäftsbedingungen weltweit, die sich auf das

Geschäft der beiden Unternehmen auswirken; künftige Gelegenheiten,

deren Potenzial zur Steigerung des Unternehmenswertes von unserem

Verwaltungsrat als größer angesehen wird; und die Fähigkeit der

beiden Unternehmen, nach der vorgeschlagenen Trennung unabhängig zu

arbeiten. Weitere Informationen über diese und andere Faktoren sind

in unseren Einreichungen bei der U.S. Securities and Exchange

Commission enthalten, darunter unser Geschäftsbericht für das Jahr

2016 auf Formular 10-K. Alle vorausschauenden Aussagen haben nur zu

dem Zeitpunkt Gültigkeit, zu dem sie gemacht werden. Wir übernehmen

keinerlei Verpflichtung und lehnen jegliche Verantwortung für die

Aktualisierung der in dieser Pressemitteilung enthalten Informationen

ab.



Kontakte bei Pentair:

Jim Lucas

Vice President, Investor Relations

Tel.: 763-656-5575

E-Mail: jim.lucas@pentair.com



Marybeth Thorsgaard

Vice President, Communications

Tel.: 763-656-5568

E-Mail: marybeth.thorsgaard@pentair.com



