The following instruments on XETRA do have their first trading day 10.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 10.05.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA HPM1 XFRA CA44053J2011 HORIZON PETROLEUM EQ00 EQU EUR N

CA 9VDA XFRA CA92258K2002 VELOCITY DATA INC. EQ00 EQU EUR N

CA 4WE XFRA CA9485251008 WEEDMD INC. EQ00 EQU EUR N

CA SFD1 XFRA DE000A2DAN10 SOFTLINE AG O.N. KONV. EQ01 EQU EUR Y

CA 2X1 XFRA FR0012333284 ABIVAX SA EO -,01 EQ01 EQU EUR Y

CA UA1 XFRA US91705J1051 URBAN ONE INC. A EQ01 EQU EUR N