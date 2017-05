FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.05.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 11.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.05.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 11.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

SGK1 XFRA GB00B8C3BL03 SAGE GRP PLC LS-,01051948 0.062 EUR

19H XFRA US4270965084 HERCULES CAP INC. DL-,001 0.284 EUR

61E XFRA CA29269C2076 ENERCARE INC. 0.054 EUR

UIVD XFRA LU0718610743 UNIGLOBAL II A 1.000 EUR

QDVD XFRA IE00BKM4H312 ISHSII-MSCI USA D.IQ DLD 0.336 EUR

M59 XFRA GB00BDZT6P94 MERLIN ENTERTAIN. LS -,01 0.058 EUR

FDV XFRA US2538271097 DIGIRAD CORP. DL -,0001 0.046 EUR

SV2 XFRA US8163001071 SELECTIVE INS. GRP DL 2 0.147 EUR

OT4 XFRA US6896481032 OTTER TAIL DL 5 0.294 EUR

0R6 XFRA CA76131D1033 RESTAURANT BRANDS INTL 0.174 EUR

0RT XFRA CA76090H1038 RESTAURANT BRANDS INT.UTS 0.174 EUR

FF6 XFRA US33767D1054 FIRSTCASH INC. DL-,01 0.174 EUR

G14 XFRA NL0011821392 PHILIPS LIGHTING EO -,01 1.100 EUR

IQQ7 XFRA IE00B1FZSF77 ISHSII-US PROP.YLD DLDIS 0.234 EUR

IQQ4 XFRA IE00B1FZS244 ISHSII-ASIA PROP.YLD DLD 0.211 EUR

IQQ9 XFRA IE00B1W57M07 ISHSII-BRIC 50 DL DIS 0.014 EUR

IQQL XFRA IE00B1TXHL60 ISHSII-LIST.PRIV.EQ.DLDIS 0.522 EUR

IQQ5 XFRA IE00B1FZS574 ISHSII-MSCI TURKEY DLDIS 0.404 EUR

IUSM XFRA IE00B1FZS798 ISHSII-DLT.BD7-10YR DLDIS 1.689 EUR

IUS7 XFRA IE00B2NPKV68 ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS 0.428 EUR

IUS8 XFRA IE00B2NPL135 ISHSII-EM INFRASTR.DLDIS 0.178 EUR

IQQ6 XFRA IE00B1FZS350 ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.DLDIS 0.202 EUR

IQQI XFRA IE00B1FZS467 ISHSII-GL INFRASTR.DLDIS 0.125 EUR

IUSE XFRA IE00B27YCP72 ISHSII-MSCI EM ISL.DLDIS 0.030 EUR

IUSC XFRA IE00B27YCK28 ISHSII-MSCI EM LAT.AM.DLD 0.157 EUR

IUSB XFRA IE00B27YCF74 ISHSII-GL.T.+FOREST.DLDIS 0.208 EUR

IQQQ XFRA IE00B1TXK627 ISHSII-GL.WATER DLDIS 0.319 EUR

EUNX XFRA IE00B44CGS96 ISHSII-US AGGREG.BD DLDIS 0.937 EUR

IQQH XFRA IE00B1XNHC34 ISHSII-GL.CL.ENERGY DLDIS 0.060 EUR

IUSD XFRA IE00B27YCN58 ISHSII-MSCI WLD ISL.DLDIS 0.221 EUR

IUSF XFRA IE00B296QM64 ISHSII-MSCI USA ISL.DLDIS 0.251 EUR

IUS9 XFRA IE00B2QWDR12 ISHSII-MSCI ACFE XJSC DLD 0.175 EUR

IBCN XFRA IE00B1FZS681 ISHSII-EO G.BD3-5YR EODIS 0.052 EUR

IBCM XFRA IE00B1FZS806 ISHSII-EO G.BD 7-10YR EOD 0.766 EUR

IBCL XFRA IE00B1FZS913 ISHSII EO G.BD15-30YR EOD 1.485 EUR