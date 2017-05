FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.05.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 11.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.05.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 11.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

EUN2 XFRA IE0008471009 ISHSII-EURO STOXX50 EODIS 0.214 EUR

EUN1 XFRA IE0008470928 ISHS II-STXX EUR.50 EODIS 0.400 EUR

MGYB XFRA HU0000073507 MAGYAR TELEK.T.NA A UF100 0.080 EUR

FLN XFRA GB00B02J6398 ADMIRAL GROUP PLC LS-,001 0.611 EUR

SUY1 XFRA GB00B019KW72 SAINSBURY-J.- LS-28571428 0.078 EUR

YDL XFRA GB0009376368 SDL PLC LS-,01 0.074 EUR

GS7 XFRA GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE LS-,25 0.225 EUR

MRR XFRA GB0009039941 TRINITY MIRROR PLC LS-,10 0.040 EUR

6CJ XFRA GB0007365546 CARILLION PLC LS-,50 0.150 EUR

324 XFRA GB0000031285 ABERDEEN ASSET MAN.LS-,10 0.089 EUR

B2B XFRA FR0004037125 APRIL INH. EO 0,40 0.260 EUR

0SU XFRA US86722Y1010 SUNCOKE ENER.P.UTS DL-,01 0.545 EUR

5TO XFRA SE0006732392 TROAX GROUP AB A 0.388 EUR

12R XFRA SE0005757267 RACIPHARM AB B 0.155 EUR

ETBB XFRA FR0012740983 BNP P.E.EURO ST. 50 D EO 0.080 EUR

SDF XFRA DE000KSAG888 K+S AG NA O.N. 0.300 EUR

IS3C XFRA IE00B9M6RS56 ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS 0.352 EUR

B4D XFRA US1182301010 BUCKEYE PARTNERS L.P. 1.147 EUR

HNR1 XFRA DE0008402215 HANNOVER RUECK SE NA O.N. 5.000 EUR

VOW3 XFRA DE0007664039 VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 2.060 EUR

VOW XFRA DE0007664005 VOLKSWAGEN AG ST O.N. 2.000 EUR

TTK XFRA DE0007446007 TAKKT AG O.N. 0.550 EUR

SAP XFRA DE0007164600 SAP SE O.N. 1.250 EUR

NSU XFRA DE0006757008 AUDI AG O.N. 2.000 EUR

LIN XFRA DE0006483001 LINDE AG O.N. 3.700 EUR

LEC XFRA DE0006458003 LECHWERKE AG 2.600 EUR

KSB3 XFRA DE0006292030 KSB AG O.N. VZO 5.760 EUR

KSB XFRA DE0006292006 KSB AG O.N. ST 5.500 EUR

HOT XFRA DE0006070006 HOCHTIEF AG 2.600 EUR

HEI XFRA DE0006047004 HEIDELBERGCEMENT AG O.N. 1.600 EUR

HAB XFRA DE0006013006 HAMBORNER REIT AG O.N. 0.430 EUR

PGN XFRA DE0005558696 PARAGON AG 0.250 EUR

DRW1 XFRA DE0005550719 DRAEGERWERK GEN.S.D 1.900 EUR

DRW7 XFRA DE0005550677 DRAEGERWERK GEN.S.K. 1.900 EUR

DRW5 XFRA DE0005550651 DRAEGERWERK GEN.S.A. 1.900 EUR