FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.05.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

LIO1 XETR DE000A1RFM03 SYGNIS AG

LIO3 XETR DE000A2E38H3 SYGNIS AG JGE

BSU XETR US0556221044 BP PLC ADR/6 DL -,25