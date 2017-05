FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.05.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 11.05.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.05.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

8GC XFRA JE00B4T3BW64 GLENCORE PLC DL -,01

DNQA XFRA US85771P1021 STATOIL ASA ADR/1 NK 2,50

RF3 XFRA NL0011214010 REFRESCO GRP N.V. EO-,12

CENB XFRA GB00B033F229 CENTRICA LS-,061728395

BPE5 XFRA GB0007980591 BP PLC DL-,25

EOAN XFRA DE000ENAG999 E.ON SE NA O.N.

MUM XFRA DE0006580806 MENSCH UND MASCH.O.N.

TQG XFRA BMG780521008 SANDMARTIN INTL HD-,10

6GE XFRA US3722842081 GENIE ENERGY LTD B DL-,01

PNH XFRA AU000000APN4 APN NEWS + MEDIA LTD

2IN XFRA US4511001012 ICAHN ENTERPRISES L.P.

H2X3 XFRA BMG4593F1389 HISCOX LTD LS-,065