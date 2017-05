EVOTEC: ERGEBNISSE DES ERSTEN QUARTALS 2017 UND CORPORATE UPDATE

DGAP-News: Evotec AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis EVOTEC: ERGEBNISSE DES ERSTEN QUARTALS 2017 UND CORPORATE UPDATE 10.05.2017 / 07:29 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

- SEHR GUTER JAHRESAUFTAKT 2017 MIT STARKER UMSATZ- UND GEWINN-PERFORMANCE - ERREICHUNG VON MEILENSTEINEN IN ALLIANZEN MIT BAYER UND SANOFI - FORTGESETZTE PORTFOLIOERWEITERUNG UND STRATEGISCHE INVESTITIONEN - ERFOLGREICHE INTEGRATION VON CYPROTEX - NOVO A/S NEUER STRATEGISCHER INVESTOR

Hamburg, 10. Mai 2017: Evotec AG (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, TecDAX, ISIN: DE0005664809) gab heute die Finanzergebnisse und die Geschäftsentwicklung für das erste Quartal 2017 bekannt.

FINANZIELLE PERFORMANCE: SEHR GUTER START MIT HOHEM WACHSTUM VON UMSATZ UND BEREINIGTEM EBITDA

- Konzernumsatz: 34% Anstieg auf 50,2 Mio. EUR (2016: 37,5 Mio. EUR);

Anstieg der EVT Execute-Umsätze um 24% auf 47,9 Mio. EUR (2016: 38,6 Mio. EUR); Anstieg der EVT Innovate-Umsätze um 96% auf 12,6 Mio. EUR (2016: 6,4 Mio. EUR)

- Bereinigtes Konzern-EBITDA auf 13,2 Mio. EUR erhöht (2016: 7,2 Mio. EUR);

Anstieg des bereinigten EBITDA in EVT Execute auf 12,2 Mio. EUR (2016: 9,6 Mio. EUR); Anstieg des bereinigten EBITDA in EVT Innovate auf 1,0 Mio. EUR (2016: -2,4 Mio. EUR)

- F+E-Aufwendungen um 6% auf 4,7 Mio. EUR erhöht (2016: 4,4 Mio. EUR); - Hohe strategische Liquiditätsposition von 185,0 Mio. EUR

EVT EXECUTE - STARKE OPERATIVE PERFORMANCE

- Erheblicher Fortschritt in bestehenden Allianzen

- Neue integrierte Wirkstoffforschungsallianzen mit z. B. Dermira (USA) und Asahi Kasei Pharma (Japan)

- Sehr guter Start für Cyprotex PLC mit positivem Beitrag zu Umsatz und bereinigtem EBITDA

EVT INNOVATE - FÜHREND IN INNOVATIVER WIRKSTOFFFORSCHUNG

- Signifikanter erster Meilenstein in Diabetes-Allianz mit Sanofi (TargetBCD) für den präklinischen Wirksamkeitsnachweis

- Erreichung von ersten Meilensteinen in Multi-Target-Allianz mit Bayer im Bereich Nierenerkrankungen (CureNephron)

- Weitere Aktivitäten im Bereich Eigenkapitalfinanzierungen (z. B. Forge Therapeutics und Eternygen)

CORPORATE

- NOVO A/S neuer strategischer Investor (>10%); Neues Mitglied zur Wahl in den Aufsichtsrat auf der nächsten Hauptversammlung benannt (Michael Shalmi, Novo A/S; nach Ende der Berichtsperiode)

PROGNOSE 2017 BESTÄTIGT

1. FINANZIELLE PERFORMANCE

SEHR GUTER START MIT HOHEM WACHSTUM VON UMSATZ UND BEREINIGTEM EBITDA

Die Ergebnisse der Jahre 2016 und 2017 sind nicht vollständig vergleichbar. Der Unterschied ergibt sich aus der Akquisition von Cyprotex PLC ("Cyprotex"), die am 14. Dezember 2016 wirksam wurde. Die Beiträge von Cyprotex fließen erst seit dem 14. Dezember 2016 in das Konzernergebnis ein.

Der Konzernumsatz stieg im ersten Quartal 2017 um 34% gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahrs auf 50,2 Mio. EUR an (2016: 37,5 Mio. EUR). Dem Anstieg zugrunde lagen in erster Linie ein Wachstum der Basisumsätze, der Cyprotex-Beitrag (6,0 Mio. EUR) sowie Meilensteinzahlungen. Evotecs Basisumsatz im ersten Quartal 2017 belief sich auf 44,0 Mio. EUR, was einer Steigerung gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahrs von 30% entspricht (2016: 33,9 Mio. EUR). Die Umsätze aus Meilensteinen, Abschlagszahlungen und Lizenzen sind mit 6,2 Mio. EUR gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahrs (3,6 Mio. EUR) höher ausgefallen und beinhalten im Wesentlichen Meilensteine aus den Allianzen mit Bayer und Sanofi. Die Bruttomarge belief sich in den ersten drei Monaten 2017 auf 37,4% an (2016: 33,3%). Dieser erhebliche Anstieg gegenüber 2016 spiegelt insbesondere ein Wachstum der Basisumsätze, hohe Meilensteinerreichungen, eine verbesserte Kapazitätsauslastung sowie positive Währungseffekte wider.

Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung betrugen im ersten Quartal 2017 4,7 Mio. EUR (2016: 4,4 Mio. EUR). Dieser Anstieg entspricht den strategischen Plänen und resultiert insbesondere aus fokussierten Investitionen in den Bereichen Onkologie und metabolische Erkrankungen. Die Vertriebs- und Verwaltungskosten haben sich im ersten Quartal 2017 um 36% auf 7,3 Mio. EUR erhöht (2016: 5,4 Mio. EUR). Dieser Anstieg ist im Wesentlichen auf Aufwendungen von Cyprotex inklusive der Umzugskosten sowie der gestiegenen Mitarbeiterzahl infolge des Unternehmenswachstums zurückzuführen.

Das bereinigte Konzern-EBITDA stieg im ersten Quartal 2017 erheblich an und belief sich auf 13,2 Mio. EUR (2016: 7,2 Mio. EUR). Das Konzern-EBITDA wurde um Änderungen der bedingten Gegenleistung bereinigt. Evotecs operatives Ergebnis belief sich im ersten Quartal 2017 auf 9,7 Mio. EUR (operatives Ergebnis 2016: 2,7 Mio. EUR).

Der Bestand an liquiden Mitteln, der Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten (77,6 Mio. EUR) sowie Wertpapiere (107,4 Mio. EUR) umfasst, betrug am 31. März 2017 185,0 Mio. EUR (31. Dezember 2016: 126,3 Mio. EUR). Dieser starke Anstieg resultiert im Wesentlichen aus der Kapitalerhöhung mit Novo A/S, die im Februar 2017 bekannt gegeben wurde.

Die Umsätze im EVT Execute-Segment beliefen sich im ersten Quartal 2017 auf 47,9 Mio. EUR (2016: 38,6 Mio. EUR) und beinhalteten Intersegment-Umsatzerlöse in Höhe von 10,3 Mio. EUR (2016: 7,5 Mio. EUR). Dieser Anstieg geht im Wesentlichen auf die starke Performance des Basisgeschäfts sowie die Beiträge von Cyprotex für die ersten drei Monate zurück. Das Segment EVT Innovate erwirtschaftete Umsatzerlöse in Höhe von 12,6 Mio. EUR (2016: 6,4 Mio. EUR), die vollständig aus Umsätzen mit Dritten bestehen. Das Umsatzwachstum gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahrs resultierte im Wesentlichen aus den Meilensteinzahlungen aus den Allianzen mit Bayer und Sanofi. Die Bruttomarge des Segments EVT Execute belief sich auf 27,1% und die Bruttomarge des Segments EVT Innovate belief sich auf 56,9%. Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung im Segment EVT Innovate beliefen sich im ersten Quartal 2017 auf 5,8 Mio. EUR (2016: 4,9 Mio. EUR). Das bereinigte EBITDA des EVT Execute-Segments war im ersten Quartal 2017 mit 12,2 Mio. EUR positiv und hat sich gegenüber 2016 verbessert (2016: 9,6 Mio. EUR). Das Segment EVT Innovate verzeichnete ein positives bereinigtes EBITDA von 1,0 Mio. EUR (2016: -2,4 Mio. EUR).

2. EVT EXECUTE & EVT INNOVATE

EVT EXECUTE - STARKE OPERATIVE PERFORMANCE

Im ersten Quartal 2017 wurde eine sehr gute operative Performance im EVT Execute-Segment verzeichnet. Cyprotex konnte einen starken Jahresauftakt verzeichnen und die Integration in den Evotec-Konzern verläuft planmäßig. Anfang 2017 wurde der UK-Standort von Cyprotex von Macclesfield in den Alderley Park umgezogen. Dies ermöglicht die zukünftige Erweiterung und Konsolidierung der UK-Aktivitäten von Cyprotex in einer erstklassigen wissenschaftlichen Einrichtung.

Neben weiterer Highlights ging Evotec eine neue integrierte Zusammenarbeit mit Dermira im Bereich Leitstrukturoptimierung ein. Ziel dieser Zusammenarbeit ist die Identifizierung von Inhibitoren einer neuen Zielstruktur zur Behandlung von Juckreiz und Neuroinflammation. Im Rahmen der Vereinbarung erhält Dermira Zugang zu Evotecs Expertise, ihren proprietären industrieführenden Kompetenzen im Bereich rationales Design von Substanzen sowie ihren integrierten Wirkstoffforschungsleistungen.

EVT INNOVATE - FÜHREND IN INNOVATIVER WIRKSTOFFFORSCHUNG

Das EVT Innovate-Segment hat einen starken Jahresauftakt 2017 verzeichnet und einige wichtige Meilensteine in bestehenden Allianzen mit Bayer im Bereich Nierenerkrankungen und Sanofi im Bereich Diabetes erreicht.

Entlang ihrer EVT Innovate-Strategie beteiligt sich Evotec weiterhin an Equity-Finanzierungen mit dem Ziel, Projekte bis zu den nächsten Wertsteigerungspunkten voranzubringen. In diesem Sinne hat Evotec ihre Beziehung mit Forge Therapeutics durch die Beteiligung an Forges jüngster Finanzierungsrunde (Series A) erweitert.

3. CORPORATE

NOVO A/S NEUER STRATEGISCHER INVESTOR

Am 09. Februar 2017 gab Evotec bekannt, dass Novo A/S im Rahmen der Privatplatzierung der Kapitalerhöhung 90,3 Mio. EUR investiert und dafür Evotec-Aktien zeichnete. Infolge des Erwerbs weiterer Aktien über den öffentlichen Markt hält Novo A/S mittlerweile mehr als 10% der Evotec-Aktien.

4. PROGNOSE 2017 BESTÄTIGT>Prognose 2017 Ergebnis 2016

Konzernumsatz Mehr als 15% Wachstum 164,5 Mio.

EUR Bereinigtes Signifikanter Anstieg 36,2 Mio.

Konzern-EBITDA1) gegenüber 2016 EUR

F+E-Aufwendungen Etwa 20 Mio. EUR 18,1 Mio. EUR

1) EBITDA ist die Abkürzung für "Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortisation", d. h. das "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen". Wertberichtigungen auf Firmenwerte, sonstige immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie das komplette nicht-operative Ergebnis werden aus dem EBITDA herausgerechnet. Das EBITDA wird um Änderungen der bedingten Gegenleistung und Erträgen aus negativem Unterschiedsbetrag bereinigt.

Webcast/Telefonkonferenz In einer Telefonkonferenz in englischer Sprache werden die wesentlichen Ergebnisse und Schwerpunkte aus dem Berichtszeitraum näher erläutert sowie über die aktuelle Geschäftsentwicklung berichtet. Darüber hinaus wird der Vorstand einen Ausblick zum laufenden Geschäftsjahr geben.

Details der Telefonkonferenz Datum: Mittwoch, 10. Mai 2017 Uhrzeit: 14.00 Uhr (deutsche Zeit) Aus Deutschland: +49 69 22 22 29 043 Aus UK: +44 20 3009 2452 Aus den USA: +1 855 402 7766 Aus Frankreich: +33 170 750 705 Zugangscode: 37969784#

Sollten Sie sich per Telefon einwählen, so können Sie die Präsentation parallel dazu im Internet unter www.audio-webcast.com, Passwort: evotec0517, verfolgen.

Details zum Webcast Zur Teilnahme am Audio-Webcast finden Sie einen Link auf unserer Homepage: www.evotec.com. Hier wird auch die Präsentation kurz vor der Veranstaltung zum Download zur Verfügung gestellt.

Eine Aufnahme der Telefonkonferenz wird für 24 Stunden unter den Telefonnummern +49 69 22 22 33 985 (Deutschland), +44 20 3426 2807 (UK) und +1 866 535 8030 (USA), Zugangscode: 654573#, verfügbar sein. Zusätzlich wird

der Webcast auf unserer Website unter https://www.evotec.com/article/de/Investors/Finance/Financial-Reports-2015-2017/188/6/26

archiviert.

ÜBER EVOTEC AG Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in

Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Wir sind weltweit tätig und bieten unseren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung an. Dabei decken wir alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel Neurowissenschaften, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie und Infektionskrankheiten ist Evotec heute einzigartig positioniert. Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus mehr als 70 verpartnerten Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Forschungsallianzen mit Partnern wie Bayer, CHDI, Sanofi oder UCB zusammen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Entwicklungspartnerschaften u. a. mit Sanofi im Bereich Diabetes, mit Pfizer auf dem Gebiet Organfibrose und mit Celgene im Bereich neurodegenerative Erkrankungen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf Twitter @EvotecAG.

ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN Diese Pressemitteilung enthält bestimmte vorausschauende Angaben, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Derartige vorausschauende Aussagen stellen weder Versprechen noch Garantien dar, sondern sind abhängig von zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele unserer Kontrolle entziehen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen Aussagen in Erwägung gezogen werden. Wir übernehmen ausdrücklich keine Verpflichtung, vorausschauende Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen der Parteien oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Kennzahlen zum ersten Quartal 2017

Eckdaten der konsolidierten Zwischen-Gewinn- und Verlustrechnung Evotec AG und Tochtergesellschaften

Angaben in TEUR außer Angaben zu Aktien und Angaben pro Aktie

Januar bis März Del- ta 2017 2016 in % Umsatzerlöse 50.184 37.479 34 Bruttomarge in % 37,4 33,3 Forschungsund Entwicklungsaufwendungen -4.651 -4.386 6 Vertriebsund Verwaltungskosten -7.314 -5.367 36 Wertberichtigungen auf immaterielle 0 -1.417 Vermögenswerte Sonstiges betriebliches Ergebnis 2.893 1.443 Betriebsergebnis 9.710 2.744 Bereinigtes Konzern-EBITDA* 13.233 7.234 83

Periodenergebnis 6.884 -1.172

Durchschnittlich ausstehende Anzahl 139.717.125 132.334.308

Aktien Ergebnis pro Aktie 0,05 -0,01 (unverwässert/verwässert)

* Bereinigt um Änderungen der bedingten Gegenleistung, Erträgen aus negativem Unterschiedsbetrag & exkl. Wertberichtigungen auf Firmenwerte, sonstige immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens & auf Sachanlagen sowie des nicht-operativen Ergebnisses

Segmentinformation: Erstes Quartal 2017

Erstes Quartal 2017 In TEUR EVT EVT Eliminierungen Evo- Execu- Innova- zwischen den tec-Kon- te te Segmenten zern Externe Umsatzerlöse 37.637 12.547 0 50.184 Intersegment-Umsatzerlö- 10.270 0 -10.270 0 se Bruttomarge in % 27,1 56,9 37,4 Forschungsund -222 -5.789 1.360 -4.651 Entwicklungsaufwendun- gen Vertriebsund -5.816 -1.498 0 -7.314 Verwaltungskosten Sonstiges betriebliches 1.987 906 0 2.893 Ergebnis Betriebsergebnis 8.946 764 0 9.710

Bereinigtes EBITDA* 12.185 1.048 13.233 * Bereinigt um Änderungen der bedingten Gegenleistung, Erträgen aus negativem Unterschiedsbetrag & exkl. Wertberichtigungen auf Firmenwerte, sonstige immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens & auf Sachanlagen sowie des nicht-operativen Ergebnisses

Erstes Quartal 2016 In TEUR EVT EVT Eliminierungen Evo- Execu- Innova- zwischen den tec-Kon- te te Segmenten zern Externe Umsatzerlöse 31.067 6.412 0 37.479 Intersegment-Umsatzerlöse 7.497 0 -7.497 0 Bruttomarge in % 26,1 46,1 33,3 Forschungsund -57 -4.865 536 -4.386 Entwicklungsaufwendungen Vertriebsund -4.345 -1.022 0 -5.367 Verwaltungskosten Wertberichtigungen auf 0 -1.417 0 -1.417 immaterielle Vermögenswerte Sonstiges betriebliches 1.099 344 0 1.443 Ergebnis Betriebsergebnis 6.750 -4.006 0 2.744

Bereinigtes EBITDA* 9.605 -2.371 7.234 * Bereinigt um Änderungen der bedingten Gegenleistung, Erträgen aus negativem Unterschiedsbetrag & exkl. Wertberichtigungen auf Firmenwerte, sonstige immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens & auf Sachanlagen sowie des nicht-operativen Ergebnisses

Eckdaten der konsolidierten Zwischenbilanz Evotec AG und Tochtergesellschaften

Angaben in TEUR

31. 31. Del- März Dez. ta 2017 2016 in %

Kasse, Bankguthaben und Wertpapiere 184.975 126.270 47

Working Capital 4.924 -8.822 Kurzfristige und langfristige 8.170 28.607 -71 Kreditverbindlichkeiten Eigenkapital, gesamt 313.334 213.936 46 Bilanzsumme 418.752 351.366 19 Kontakt Evotec AG:

Gabriele Hansen, VP Corporate Communications & Investor Relations, Tel.: +49.(0)40.56081-255, gabriele.hansen@evotec.com

10.05.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Evotec AG Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7 22419 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 560 81-0 Fax: +49 (0)40 560 81-222 E-Mail: info@evotec.com Internet: www.evotec.com ISIN: DE0005664809 WKN: 566480 Indizes: TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

571677 10.05.2017

ISIN DE0005664809

AXC0046 2017-05-10/07:30