Hamburg, 10. Mai 2017 - Der Lotto24 AG, Lotto24.de, führender deutscher Anbieter von staatlichen Lotterien im Internet, ist ein vielversprechender Start ins Geschäftsjahr 2017 gelungen: Mit 58,2 Mio. Euro übertraf das Transaktionsvolumen im ersten Quartal 2017 das des Vorjahres (41,4 Mio. Euro) um 40,5 %, der Umsatz stieg sogar um 50,7 % auf 6,7 Mio. Euro (Vorjahr: 4,4 Mio. Euro). Zu dieser positiven Entwicklung hat auch der gute Jackpot-Auftakt der Lotterien 6aus49 und EuroJackpot beigetragen. Da die Spielgemeinschaften erst im Februar 2016 eingeführt wurden und ihr positiver Effekt damit im Vorjahresquartal weniger lang wirken konnte, lag die Bruttomarge im Berichtszeitraum mit 11,4 % ebenfalls über ihrem Vorjahreswert (10,7 %).

Mit 95,1 Tsd. Neukunden im ersten Quartal 2017 (Vorjahr: 106 Tsd. Neukunden) wuchs die Anzahl der insgesamt bei der Lotto24 AG registrierten Kunden um 39,2 % auf 1.377 Tsd. (Vorjahr: 989 Tsd.). Dank effizienter Marketingmaßnahmen - die das Unternehmen entsprechend der jeweiligen Jackpot-Entwicklung ausgestaltet - gelang es Lotto24 dabei, die Marketingkosten je registriertem Neukunden (»Cost per Lead, CPL«) von 25,45 Euro im Vorjahr auf 24,07 Euro zu reduzieren. Insbesondere die starke Umsatzentwicklung sowie die von -2,7 Mio. Euro auf -2,3 Mio. Euro gesenkten Marketingkosten führten zu einem auf -0,1 Mio. Euro verbesserten EBIT (Vorjahr: -2,1 Mio. Euro). Das Periodenergebnis lag aufgrund eines technischen Steuereffekts mit -1,1 Mio. Euro leicht unter dem Vorjahreswert (-0,8 Mio. Euro).

2017 plant Lotto24, die Marktführerschaft als Online-Anbieter staatlicher Lotterien weiter auszubauen und die nachhaltige Wachstumsstrategie fortzusetzen. Trotz des guten Starts in das neue Geschäftsjahr erwarten das Unternehmen weiterhin geringere Jackpots als im Vorjahr, rechnet mit signifikant reduzierten Marketinginvestitionen, einer maßgeblich niedrigeren Anzahl an Neukunden und einem höheren CPL. Zudem erwartet die Gesellschaft unverändert eine Steigerung des Transaktionsvolumens von 15 % bis 20 % sowie eine gegenüber dem Vorjahr stabile Bruttomarge. In Abhängigkeit von den Rahmenbedingungen - insbesondere der Jackpot-Entwicklung - und den Marketinginvestitionen zur Neukundengewinnung wird das EBIT die Gewinnschwelle (Break-Even) voraussichtlich leicht überschreiten; das Periodenergebnis wird klar über der Gewinnschwelle liegen.

Über die Lotto24 AG: Die Lotto24 AG ist der führende deutsche Anbieter staatlicher Lotterien im Internet ( Lotto24.de). Lotto24 vermittelt Spielscheine von Kunden an die staatlichen Landeslotteriegesellschaften sowie die Deutsche Fernsehlotterie und erhält hierfür eine Vermittlungsprovision. Zum Angebot zählen Lotto 6aus49, Spiel 77, Super 6, EuroJackpot, GlücksSpirale, Spielgemeinschaften, Keno und die Deutsche Fernsehlotterie. Nach der Gründung im Jahr 2010 und dem Börsengang 2012 an der Frankfurter Börse (Prime Standard) ist Lotto24 heute Marktführer mit weitem Abstand vor den Wettbewerbern. Als stark wachsendes und zugleich service- und kundenorientiertes Unternehmen hat Lotto24 den Anspruch, Kunden sowohl online als auch mobil ein besonders bequemes, sicheres und zeitgemäßes Spielerlebnis zu bieten.

Kontakt: Lotto24 AG Vanina Hoffmann Manager Investor & Public Relations Tel.: +49 40 82 22 39 - 501 E-Mail: ir@lotto24.de Internet: Lotto24-ag.de Lotto24.de

