DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern LEG hat im ersten Quartal dank des Immobilienbooms kräftig zugelegt und plant weitere Zukäufe. In den ersten drei Monaten stieg der operative Gewinn aus dem laufenden Geschäft (FFO I) um gut 20 Prozent auf 75,2 Millionen Euro, wie LEG am Mittwoch mitteilte. Grund waren vor allem steigende Mieten, auch aber die bereits getätigten Zukäufe von Wohnungen.

Das Unternehmen will nun weiter in seine Bestände investieren und plant eine Ausweitung seines Investitionsprogramms. Auch weitere Akquisitionen sind geplant. Gegenwärtig befinden sich die Düsseldorfer nach eigenen Angaben in konkreten Kaufgesprächen. Bei einem erfolgreichen Abschluss könnte die Prognose erhöht werden.

Fürs erste bestätigte LEG den Ausblick für das Gesamtjahr. Danach wird der FFO 1 zwischen 288 und 293 Millionen Euro erwartet. Im Jahr darauf sind 310 und 316 Millionen Euro geplant. Mit rund 130 000 vorwiegend in Nordrhein-Westfalen gelegenen Mietwohnungen zählt LEG zu den größten deutschen Immobilienunternehmen./she/stb

ISIN DE000LEG1110

