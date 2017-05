Lieber Investor,

Wir sehen in Caracas nicht nur die klassischen Bilder von aus den Fugen geratenen Demonstrationen. Sehr aufschlussreich ist auch, was wir nicht so deutlich sehen, weil es für emotionale Fernsehbilder vergleichsweise wenig hergibt. Die Polizei bekämpft die Wut der Demonstranten auf die Regierung nicht nur offen mit Panzerwagen, Wasserwerfern und Gummigeschossen.

Sie wählt auch subtilere Wege, um den Protest erst gar nicht entstehen zu lassen oder die Anführer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...