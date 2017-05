Der Personalvermittler konnte für das Auftaktquartal des laufenden Geschäftsjahres einen Umsatzanstieg um 7 % auf 5,73 Mrd. Euro ausweisen. Beim operativen Ergebnis auf der Ebene Ebita (ohne Einmaleffekte) erreichte das Unternehmensogar einen Sprung um 20 % auf 273 Mio. Euro, was einer Marge von 4,8 % entsprach. Der Nettogewinn konnte sich letztlich um 22 % auf 176 Mio. Euro erhöhen. Damit übertraf Adecco in allen drei Kennzahlen die Analystenerwartungen. Beim Reingewinn hatten diese beispielsweise nur mit 164 Mio. Euro gerechnet. Der Personaldienstleister profitierte imBerichtsquartal dabei vor allem von positiven Entwicklungenim italienischen und im französischen Markt. Dort verbuchte das Unternehmen ein organisches Wachstum von 26 % bzw. 8 %. Und auch für das zweite Quartal stellt man weitere positive Steigerungsraten in Aussicht, da sich das aktuelle Wachstumsmomentum auch im April fortgesetzt hätte. Für die Aktie dürften die neuen Zahlen weitere Unterstützung bringen. Bis zum Allzeithoch bei rund 98,40 Franken ist noch ein gutes Stück Weg zurückzulegen. Aktuell dürfte die Aktie erst einmal den Bereich um die 83 Franken ins Visier nehmen. Wir würden hier im aktuellen Marktumfeld mit einer kleineren Position mitmischen.br/>

Dies ist ein Ausschnitt aus dem aktuellen Zürcher Trend Nr. 19 vom 10.05.2017.br/>

Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info