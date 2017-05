11880 Solutions AG nach Abschluss des ersten Quartals 2017 optimistisch: EBITDA ausgeglichen - Kosten erheblich gesenkt - signifikantes Kundenwachstum

München / Essen, 10. Mai 2017 - Die 11880 Solutions AG hat im ersten Quartal 2017 ein ausgeglichenes EBITDA von 0,0 Millionen Euro (Q1 2016: EUR - 0,2 Mio.) erwirtschaftet. Die Kosten konnten gegenüber dem Vorjahr deutlich gesenkt werden: Im ersten Quartal 2017 belief sich der Netto-Cashflow auf minus 0,9 Millionen Euro (Q1 2016: EUR -1,8 Mio.), wobei in dem Betrag vor allem einmalige Abfindungskosten aus der jüngsten Personalmaßnahme in Höhe von 0,7 Millionen Euro zu Buche schlagen. Erstmals seit 2011 ist seit Beginn des laufenden Geschäftsjahres ein deutlicher Aufwärtstrend zu verbuchen: Allein in den vergangenen drei Monaten stieg die Zahl der Kunden im Digitalgeschäft um vier Prozent.

"Wir sind endlich auf einem guten Weg und wollen spätestens 2019 die Gewinnschwelle überschreiten", sagt Christian Maar, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG. "Es ist uns gelungen, den Kundenverlust der letzten fünf Jahre zu stoppen und die Entwicklung zu drehen. Derzeit verzeichnen wir ein signifikantes Kundenwachstum und sind mit der Entwicklung sämtlicher Vertriebskennzahlen hochzufrieden. In den vergangenen eineinhalb Jahren haben wir ein wettbewerbsfähiges Produktportfolio geschaffen, mit dem die Zahl der Neukunden stetig steigt und die Kündigungen weiter rückläufig sind. Das Interesse an unseren Produkten ist so groß, dass wir zur Unterstützung externe Vertriebsressourcen rekrutiert haben. Gleichzeitig passen wir die administrative Organisation weiter an und senken die Kosten auch in diesem Jahr."

In den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres hat die 11880 Solutions AG einen Umsatz von 10,4 Millionen Euro (Q1 2016: EUR 11,8 Mio.) erwirtschaftet. Davon entfielen 3,7 Millionen Euro (Q1 2016: EUR 4,1 Mio.) auf das Telefonauskunftsgeschäft und 6,7 Millionen Euro (Q1 2016: EUR 7,6 Mio.) auf das Digitalgeschäft.

Im laufenden Geschäftsjahr stehen die neuen Branchenportale und die Suchmaschine WerkenntdenBesten.de im operativen Fokus der 11880 Solutions AG. Die Fachportale der wichtigsten Handwerks- und Dienstleistungsbranchen werden bei Verbrauchern immer beliebter, denn mit wenigen Klicks kann sich jeder ein unverbindliches, aber konkretes Angebot für seinen individuellen Auftrag einholen. Mit WerkenntdenBesten.de, der ersten unabhängigen Suchmaschine für Online-Bewertungen, hat 11880* eine Plattform entwickelt, die sowohl Verbrauchern als auch Unternehmern einen beispiellosen Mehrwert bietet: Unter einer einzigen Adresse werden sämtliche im Netz veröffentlichte Kundenrezensionen zu einem Dienstleister, Arzt, Handwerker oder Fitnessstudio angezeigt.

"Unser neues Angebot bringt kleinere Unternehmen und ihre Kunden im Netz so effektiv zusammen, dass es sich schnell etablieren und aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken sein wird. Davon sind wir überzeugt", sagt Christian Maar.

