Epigenomics AG gibt Finanzergebnisse für das erste Quartal 2017 bekannt

Berlin und Germantown, MD (USA), 10. Mai 2017 - Die Epigenomics AG (Frankfurt Prime Standard: ECX, OTCQX: EPGNY) gab heute die Finanzergebnisse für das erste Quartal 2017 bekannt.

Q1/2017 Finanzergebnisse

- Die Umsatzerlöse sanken leicht um 5 % auf TEUR 281 (Q1 2016: TEUR 295). Der Rückgang ist in erster Linie auf die Beendigung eines Lizenzvertrages über den Verkauf von Testkits zur Aufbereitung von Proben zurückzuführen.

- Die operativen Kosten sanken deutlich auf EUR 3,1 Mio. (Q1 2016: EUR 5,3 Mio.). In der Vergleichsperiode waren die operativen Kosten durch nicht-zahlungswirksame Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen beeinflusst.

- Der operative Verlust (EBIT) sank auf EUR -2,7 Mio. (Q1 2016: EUR -4,6 Mio.), das EBITDA bereinigt um Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen ging auf EUR -2,4 Mio. zurück (Q1 2016: EUR -2,2 Mio.).

- Der Nettofehlbetrag ging auf EUR -2,4 Mio. (Q1 2016: EUR -4,3 Mio.) zurück. Der Fehlbetrag je Aktie sank auf EUR -0,10 (Q1 2016: EUR -0,23).

- Der Finanzmittelverbrauch sank auf EUR 1,6 Mio. (Q1 2016: EUR 2,4 Mio.).

- Die liquiden Mittel inklusive marktgängiger Wertpapiere beliefen sich zum Berichtsstichtag auf EUR 10,7 Mio. (31. Dezember 2016: EUR 12,3 Mio.).

Operative Highlights

- Vertrag mit U.S. Department of Veterans Affairs: Wie am 3. März 2017 bekanntgegeben, hat das U.S. Department of Veterans Affairs dem Vertriebspartner Polymedco, Inc. einen Fünfjahresvertrag zur Lieferung von Epi proColon(R) mit Beginn am 1. März 2017 erteilt. Das U.S. Department of Veterans Affairs betreibt das größte integrierte Gesundheitssystem in den USA und verfügt über 1.700 Krankenhäuser, Kliniken, Gemeinschaftszentren, Heime, Beratungsstellen und andere Einrichtungen.

- Epigenomics beteiligt sich an "80 % in 2018"-Initiative: Ziel der nationalen Initiative ist es, die Vorsorgequote bei Darmkrebs auf 80 Prozent in den USA zu steigern. Die Initiative wird angeführt von renommierten Gesundheitsorganisationen wie der American Cancer Society (ACS), den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und dem National Colorectal Cancer Roundtable.

- ADMIT-Studienergebnisse veröffentlicht: Die Ergebnisse der ADMIT-Studie mit Epi proColon (ADherence to Minimally Invasive Testing) wurden im Medizinjournal Cancer Treatment and Research Communications veröffentlicht. Die Studienergebnisse verdeutlichen das Potenzial, die Teilnahmerate bei der Darmkrebsvorsorge unter Anwendung eines Bluttests zu erhöhen. Die Studie zeigte für den Epi proColon Test eine Teilnehmerrate am Darmkrebs-Screening von 99,5 %.

- Meta-Analyse klinischer Studien mit Epi proColon veröffentlicht: Die wissenschaftlichen Ergebnisse einer umfassenden systematischen Überprüfung und Meta-Analyse klinischer Studien mit Epi proColon wurden im Journal Clinical and Translational Gastroenterology der Nature Publishing Group veröffentlicht. Nach der Analyse von 25 unabhängigen Studien in verschiedenen geografischen Regionen stellen die Autoren fest, dass das von Epi proColon erkannte methylierte Septin9-Gen "ein verlässlicher blutbasierter Marker für die Erkennung von Darmkrebs" ist.

- Veröffentlichung im Journal of Molecular Diagnosis & Therapy: Eine unabhängige Peer-Review-Publikation über den blutbasierten Darmkrebstest Epi proColon 2.0 CE wurde im Journal of Molecular Diagnosis & Therapy veröffentlicht. Die Autoren stellen die hohe Sensitivität und Spezifität von Epi proColon 2.0 CE in Fallkontrollstudien heraus. Darüber hinaus bietet der Test eine anwenderfreundliche Alternative, die zu höheren Teilnahmeraten bei Vorsorgeprogrammen gegen Darmkrebs beitragen könnte.

Ausblick 2017 bestätigt

Das Unternehmen bestätigt den Ausblick für das Geschäftsjahr 2017, kommuniziert am 26. April 2017.

Weitere Informationen

Die Zwischenmitteilung zum ersten Quartal 2017 finden Sie auf Epigenomics'

Website unter: http://www.epigenomics.com/de/news-investors/investor-relations/finanzberichte.html

Telefonkonferenz für Analysten und Investoren

Die Epigenomics AG wird heute um 16:00 Uhr (Ortszeit) eine Telefonkonferenz mit begleitender Web-Präsentation in englischer Sprache abhalten.

Bitte benutzen Sie dafür die folgenden Einwahldaten:

Deutschland: +49 30 232531411 UK: +44 1635 598058 USA: +1 646 7129911

Die Teilnehmer werden gebeten sich 10 Minuten vor der Telefonkonferenz einzuwählen.

Die Unternehmenspräsentation für die Telefonkonferenz und die Einwahldaten für die Web-Präsentation sind auf der Epigenomics-Website verfügbar. Ein Transkript der Telefonkonferenz wird im Anschluss auf der Unternehmenswebsite zur Verfügung gestellt: www.epigenomics.com/de/news-investors.html

Über Epigenomics

Epigenomics AG ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen mit dem Fokus auf Bluttests zur Früherkennung von Krebs. Auf Basis seiner patentgeschützten Biomarker-Technologie für den Nachweis methylierter DNA entwickelt und vermarktet Epigenomics Bluttests für verschiedene Krebsindikationen mit hohem medizinischem Bedarf. Epigenomics' Hauptprodukt ist der Bluttest Epi proColon(R) zur Früherkennung von Darmkrebs. Epi proColon ist von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA zugelassen und wird in den USA, Europa, China und weiteren ausgewählten Ländern vermarktet. Epigenomics' zweites Produkt, Epi proLung(R), wird derzeit als Bluttest zur Erkennung von Lungenkrebs entwickelt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.epigenomics.com.

Kontakt Epigenomics AG

Peter Vogt VP Corporate Communications & Investor Relations

Epigenomics AG Geneststraße 5 10829 Berlin Tel.: +49 (0) 30 24345 386 ir@epigenomics.com

Epigenomics' rechtlicher Hinweis. Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die Epigenomics AG und deren Geschäftstätigkeit betreffen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Leistungen der Epigenomics AG wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in solchen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Epigenomics macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren.

