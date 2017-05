Der Primärmarkt nimmt spürbar an Fahrt auf. So war gestern sowohl was Platzierungen betrifft und besonders was Mandatierungen betrifft Hochbetrieb. Repsol preiste eine EUR 500 Mio. schwere Anleihe (6 Jahre, Baa2/BBB-/BBB) bei MS+35 BP. Kellog platzierte (Baa2/BBB/BBB) EUR 600 Mio. mit sechs Jahren Laufzeit bei MS+50 BP. Intesa Sanpaolo (Baa1/BBB-/BBB) preiste eine EUR 750 Mio. Additional Tier 1 (Ba3/B+/B +) Anleihe bei 6,25% Kupon. Der Trigger liegt bei CET1 5,125%. Gestern mandatierten gleich zwei österreichische Hypothekenbanken. Die Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG plant einen Hypothekenpfandbrief (erwartet Aa1) mit sieben Jahren Laufzeit im Benchmarkformat (EUR 500 Mio.). Die Hypo Tirol plant ebenfalls einen Hypothekenpfandbrief (erwartet Aa2) an den Markt...

