Die Comdirect Bank bei Dividenden-Investoren gleich doppelt beliebt. Zum profiliert sich die Commerzbank -Tochter als ebenso günstiger wie serviceorientierter Depotbank-Partner, zum anderen zahlt das Institut traditionell hohe Ausschüttungen. Im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahren lag die Dividendenrendite jenseits von 5% p.a. und obwohl die Aktie heute ungefähr auf dem Niveau von 2007 notiert, steht dank der Dividenden ein "Total Return" von über 50% zu Buche. Allerdings ist Comdirect alles andere als ein zuverlässiger Dividendenzahler: In 14 Jahren gab es insgesamt vier Kürzungen (die letzte just in diesem Jahr) und das Dividenden-Wachstum ist sowohl über fünf als auch über zehn Jahre negativ. Auch die gelegentlich...

Den vollständigen Artikel lesen ...