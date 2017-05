FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch mit leichten Gewinnen in den Handel gegangen. Auch in anderen Ländern Europas erhöhten sich die Anleihekurse zum Start etwas. Der für den deutschen Markt richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen auf 160,42 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 0,42 Prozent.

Am Markt wurden die Gewinne für als sicher geltende Anlagen mit der Entlassung von FBI-Chef James Comey durch US-Präsident Donald Trump begründet. Auch amerikanische Staatsanleihen waren gefragt. Die Entlassung kam in der Nacht auf Mittwoch völlig überraschend. Sie habe die Risikoneigung der Anleger an den Finanzmärkten verringert, hieß es. Comeys Behörde leitet die Untersuchungen zu möglichen Russland-Kontakten des Trump-Teams während des Wahlkampfs./bgf/jsl/fbr

ISIN DE0009652644

AXC0088 2017-05-10/08:41