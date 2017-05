Ecolab versorgt Hotels, Krankenhäuser und Lebensmittelhersteller mit Produkten und Dienstleistungen rund um Hygiene. Dazu passt auch die blitzsaubere Dividenden-Bilanz: Die Firma ist ein reinrassiger US-Aristokrat mit mehr als 25 Anhebungen in Folge - und das, ohne die Ausschüttungsquote auszureizen. Im Gegenteil, mit gut einem Drittel liegt der Payout eher am unteren Ende des DividendenAdel-Korridors. Auch das über alle Zeitebenen zweistellige Wachstum kann sich sehen lassen. Allerdings ist Ecolab alles andere als ein Rendite-Renner: 1,2% sind schon sehr mager, denn selbst bei einer Dynamik von 12% p.a. dauert's acht Jahre, bis die Aktie mal ein Dreiprozenter wird. Wer rein auf Qualität achtet, kommt an Ecolab dennoch kaum vorbei. Folgen Sie Christian...

