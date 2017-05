Liebe Trader

Eine überaus positive Entwicklung ist derzeit in dem Wertpapier des prestigeträchtigen Automobil- und Triebwerkeherstellers Rolls-Royce Holdings zu beobachten, in dem die Aktie Anfang April dieses Jahres über einen langfristigen Abwärtstrend, sowie den gleitenden Durchschnitt EMA 200 auf Wochenbasis ausgebrochen ist. Denn hierdurch wurde ein größeres Kaufsignal etabliert, auch konnte bereits im Verlauf dieser Handelswoche das Zwischenhoch aus Sommer 2016 bei 875,50 GBp geknackt werden. Nun steuert das Wertpapier zielstrebig zur runden Marke von 1.000,- GBp zu und bietet noch nicht investierten Anlegern eine letzte Gelegenheit auf einen finalen Kursschub zu den Hochs aus Mai 2016 zu setzen. Dabei ist Anlagehorizont recht überschaubar, was auch bei der Berechnung des Risikoprofils von entscheidender Bedeutung ist.

Long-Chance:

Über ein direktes Long-Investment in entsprechende Long-Positionen kann bei der aktuellen Kursdynamik mit einem Kursanstieg der Rolls-Royce Aktie bis in den Bereich von rund 1.000,- GBp gerechnet werden, darüber könnte zeitweise sogar ein Test der Mai-Hochs aus 2016 bei 1.061 GBp einsetzen. Die Verlustbegrenzung sollte sich aber noch knapp unterhalb die rund Marke von 800,00 GBp aufhalten, was in etwa der 200-Wochen Durchschnittslinie entspricht. Denn sollte die Aktie unerwartet wieder darunter eintauchen, ist mit einem potentiellen Fehlsignal zu rechnen - ein Test des EMA 50 bei aktuell 739,46 GBp dürfte dann recht schnell einsetzen. Größere Verkaufssignale ergeben sich erst darunter und führen unweigerlich direkt in den Unterstützungsbereich um 643,50 GBp weiter abwärts.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 890,00 GBp

Kursziel: 1.000 / 1.061 GBp

Stopp: < 800,00 GBp

Risikogröße pro CFD: 90,00 GBp

Zeithorizont: 4 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Rolls-Royce Holdings Plc., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 890,00 GBp; 08:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.