Heute €0,98 Dividende von CTS Eventim , womit die Hamburger das Dutzend voll machen. Der Ticketing-Dienstleister, der parallel auch als Konzertveranstalter aktiv ist, hat seine Ausschüttung nun seit zwölf Jahren nicht gesenkt. Zuletzt gab's neun Anhebungen in Folge und in diesem Jahr sogar noch einen satten Bonus. Auf diese Weise wird fast der gesamte 2016er Gewinn an die Aktionäre ausgekehrt, doch entscheidend ist ja die mittelfristige Payout-Politik - und im Drei-Jahres-Durchschnitt liegt die Ausschüttungsquote mit gut zwei Dritteln nach wie vor im Zielkorridor. Ohne Bonus fällt die Rendite mit 1,5% natürlich eher mau aus, gerade nachdem die Aktie zuletzt von unter 30,00 auf über 35,00 Euro gestiegen ist. Umgekehrt ist eine Dynamik...

