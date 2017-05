Düsseldorf - Die US-Wirtschaft kann weiterhin nicht überzeugen, so die Analysten der IKB Deutsche Industriebank AG.Die Wachstumsprognosen für 2017 seien inzwischen auf einen Wert unter 2% korrigiert worden. Sich aufbauende Enttäuschungen würden zunehmend die Stimmung im Privatsektor belasten, was gegen eine deutliche Beschleunigung der Wachstumsdynamik im aktuellen Vierteljahr sowie in den kommenden Quartalen 2017 spreche.

