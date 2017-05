Siltronic AG: Hauptversammlung 2017 der Siltronic AG

DGAP-News: Siltronic AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung Siltronic AG: Hauptversammlung 2017 der Siltronic AG 10.05.2017 / 09:47 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Pressemitteilung Siltronic AG Hanns-Seidel-Platz 4 81737 München www.siltronic.com

Hauptversammlung der Siltronic AG

München, 10. Mai 2017 - Auf der Hauptversammlung der Siltronic AG, die am 9. Mai 2017 in München stattgefunden hat, haben die Aktionäre die Tagesordnungspunkte mit großen Mehrheiten genehmigt. Insgesamt waren rund 74 Prozent des Grundkapitals der Siltronic AG auf der Hauptversammlung repräsentiert. Vorstand und Aufsichtsrat der Siltronic AG wurden Entlastung erteilt. Darüber hinaus wurde die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 bestimmt.

In seiner Rede gab der Vorstandsvorsitzende, Dr. Christoph von Plotho, den Aktionären einen umfassenden Überblick über das Geschäftsjahr 2016 und einen Ausblick auf 2017.

Er sagte: "2016 war ein erfolgreiches Jahr für Siltronic. Die Nachfrage nach unseren Wafern ist von Quartal zu Quartal gestiegen. Im dritten und vierten Quartal waren unsere 300 mm- und 200 mm-Produktionen voll ausgelastet." Durch die erfreulich hohe Nachfrage konnte das Unternehmen bei 300 mm-Wafern teilweise signifikante Preissteigerungen ab dem ersten Quartal 2017 realisieren. Auch bei 200 mm-Wafern entwickeln sich die Preise positiv.

Von Plotho ging in seiner Rede auf die geplanten Investitionen von rund 100 Millionen Euro ein, die dem Unternehmen helfen, weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben. Von Plotho sagte: "Wir haben es geschafft, die variablen Herstellkosten eines 300 mm-Wafers seit 2010 um mehr als 40 Prozent zu reduzieren. Und gleichzeitig haben mehrere Produktionslinien Rekordzahlen in der Produktivität geschafft. Das war nicht nur 2015 der Fall, sondern auch 2016. Und wir arbeiten daran, diese Ergebnisse stetig zu verbessern."

Siltronic ist mit einem Umsatz von 258 Millionen Euro und einem EBITDA von knapp 53 Millionen Euro gut in das Jahr 2017 gestartet. Die 300 mm- und 200 mm-Produktionen sind weiterhin voll ausgelastet. Es wurde ein deutlich positives Periodenergebnis von 17 Millionen Euro im ersten Quartal 2017 erzielt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,56 Euro.

Von Plotho bezeichnete das Marktumfeld 2017 als positiv. Der Trend zu energiesparenden und leistungsfähigeren Chips wird in den kommenden Jahren weiter voranschreiten. Die Halbleiterindustrie benötigt dafür qualitativ hochwertige Wafer. "Siltronic ist immer mit vorne dabei, wenn es um die neuesten Design-Rule Entwicklungen geht.", so von Plotho.

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sowie die Rede des Vorstandsvorsitzenden der Siltronic AG, Dr. Christoph von Plotho, sind unter www.siltronic.com im Bereich Investor Relations/Hauptversammlung verfügbar.

Kontakt: Petra Müller Director

Leiterin Investor Relations & Communications

Tel.: +49 (0)89 8564 3133 E-Mail: investor.relations@siltronic.com

Unternehmensprofil: Siltronic ist ein weltweit führender Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Chip-Hersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z. B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen.

10.05.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Siltronic AG Hanns-Seidel-Platz 4 81737 München Deutschland Telefon: +49 89 8564 3133 Fax: +49 89 8564-3904

E-Mail: investor.relations@siltronic.com

Internet: www.siltronic.com ISIN: DE000WAF3001 WKN: WAF300 Indizes: TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

571747 10.05.2017

ISIN DE000WAF3001

AXC0106 2017-05-10/09:48